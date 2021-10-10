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LINE官方認證「這項最強大」！　3大神級技巧曝光

▲▼LINE官方認證，3項實用功能大公開。（圖／翻攝免費圖庫）

▲LINE官方認證，3項實用功能大公開。（示意圖／翻攝免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

現代人習慣使用通訊軟體聯繫，也常用於工作事項交辦，其中LINE進入台灣人日常生活中多年，功能也從單純的傳訊通話逐漸擴增，令許多民眾離不開它。「LINE台灣官方BLOG」就分享了3大實用密技，其中釘選好友的功能最為強大，訊息再多也能將被釘選的好友永遠列在最前面。

▲▼LINE官方認證，3項實用功能大公開。（圖／LINE台灣官方BLOG）

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▲面對不停出現新訊息的聊天室，該如何整理排序？（圖／LINE台灣官方BLOG）

釘選功能：聊天室排序永遠的海景第一排！

「LINE台灣官方BLOG」指出，釘選功能絕對是最強大的聊天室排序，顧名思義就是將好友釘選在聊天室列表最前面。釘選人數沒有上限，當選擇不止一位時，排序則會依照收到訊息時間排列。官方也建議，這項功能適合用在您經常聊天的對象，有新訊息時可以一秒看到，不怕被其他訊息洗版，也很適合用工作上，若有一些尚未處理的代辦事項，提醒自己也不怕忘記。

我的最愛：想說但說不出口，必要時你會知道是我的最愛！

「LINE台灣官方BLOG」提到，和釘選功能相似但又不相同，這項功能將好友設成我的最愛後，在預設主題的聊天頁面中，被設為「我的最愛」的好友頭像旁會出現「星星標誌」容易分辨，也可以在LINE主頁中的「我的最愛」分類找到設定的好友名單，從中直接開始聊天。該如何設定「我的最愛」？在LINE主頁中，點選您想設定的好友，在個人頁面右上角點選第二個星星圖示，當星星轉變成綠色後即成功添加。

▲▼LINE官方認證，3項實用功能大公開。（圖／LINE台灣官方BLOG）

▲LINE「我的最愛」功能。（圖／LINE台灣官方BLOG）

聊天室排序：三種模式任你選擇，回覆效率大幅提升！

LINE提供了三種模式，包括「收到的時間」、「未讀訊息」和「我的最愛」。選擇「收到的時間」的話，聊天室會依照收到訊息的時間排序，也是一般的聊天室排序方式。選擇「未讀訊息」，聊天室則會將尚未回覆的訊息排至最上面，不用一則一則去找哪個訊息還沒有回覆到，而選擇「我的最愛」，設為最愛的好友就會被排到最上方。

▼聊天室提供三種模式選擇。（圖／LINE台灣官方BLOG）

▲▼LINE官方認證，3項實用功能大公開。（圖／LINE台灣官方BLOG）

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