男友LINE傳「2字」暗號！揭心碎噁爛真相　老司機搖頭：分了吧

▲男友傳2字給對方，竟然是買春暗號。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

男友傳「這2個字」給別人，她一問竟曝光心碎真相！一位女網友在《Dcard》發文「男友手機發現這個是？」文中貼出照片，說她看到男友手機裡有跟別人的對話，彷彿暗號一般的招呼語，不禁求助「誰可以來幫我解答什麼意思？」貼文一出，馬上有人勸分，因為男方根本是要買春，暗號也讓不少人驚呆。

這位女網友貼出對話，只見男友傳訊給一位叫「KIKI」的好友，開頭只有簡單2字「捷克」，對方則是回傳「你好啊」，接著就沒了。過了快9個小時後，看到這段對話的原PO一頭霧水，忍不住傳了一個「？」給對方，但也求助「誰可以來幫我解答什麼意思？我很困擾。」

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▲有網友解釋，捷克就是個什麼都談的論壇，除了看妹，自然也有色情包含在內。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上有老司機直呼慘了，「要去爽嚕」、「男友RIP，求後續」、「下課囉男友。」就有網友解答，「請查捷克論壇」、「就外約茶啦！上面都會說什麼兼職學生，哪裡人幾歲，身材，最後一定會加一句，加我賴記得說是在捷克論壇上看到我的。」

還有人忍不住提醒，「中間刪過對話吧？不過妳去谷歌捷克論壇心裡大概就有底嚕」、「中間對話八成已經被妳男友這邊手動刪除訊息，所以妳再去查看的時候，會看不懂在聊什麼」、「原po可以用電腦登line，確認有沒有刪紀錄喔（除非手機把聊天室整個刪，或電腦跟手機同步刪，不然一定很精彩。」

留言處還有苦主現身，「我也因為前男友知道什麼是捷克QAQ」。不少網友則是紛紛驚呼，「第一次知道這個論壇」、「每次都能在迪卡學到新網站新知識」、「看迪卡都可以知道有什麼東西可以抓男友出軌欸」、「看迪卡學抓姦，刷新知識量。」