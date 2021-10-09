LINE用法改變超有感！過來人認同炸：早該這麼做

▲有網友實測改變LINE的一個用法，讓她驚嘆不已。（圖／翻攝自PTT）

記者邱晟軒／綜合報導

現代人習慣使用通訊軟體聯繫，也常用於工作事項交辦，其中LINE進入台灣人日常生活中多年，功能也從單純的傳訊通話逐漸擴增，令許多民眾離不開它。不過，就有網友分享自己最近改變LINE的1個用法，使用過後樂喊做事時變專心了。貼文一出，引起眾多網友共鳴紛紛直呼，「本來就該這樣！」

有一名網友日前在PTT以「開始不想秒回了」為題發文表示，「因為工作都在電腦前，下班也幾乎在電腦前，只要有Line通知都會秒回，但我發現滿多人的習慣是有空才回，於是我把通知通通關掉，不論是朋友、家人、有好感的對象，都是有空才回，發現工作做事時變專心了，而且追劇、運動也不太容易被打斷，好像有種從訊息焦慮中解脫的感覺，大家也會有空才回訊息嗎？」

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▲有網友分享改變LINE的用法。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，立刻引起許多網友共鳴，「一直都這樣，完全掌控自己的時間」、「讓子彈飛一會兒，是很重要的」、「本來就應該這樣用...有急事就打電話啊」、「別被LINE綁架了」、「剛好看到會回或是看了等有空再回，不然沒完沒了」、「我也是最近開始關通知，真的比較有效率」。

更有部分網友認為，「都有空才會，要我秒回的一律謝謝再聯絡」、「我通常只有同事和置頂taskforce會秒回」、「我都是重要的才開通知，其他都是看到才回，朋友都是真的急就打電話」、「上班之後被訓練秒回，不然以前都是隨心情回」。

▼網友爆共鳴。（圖／翻攝自PTT）