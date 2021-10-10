國慶10大亮點報你知！　奧運／帕運英雄出場、交響樂團101頂樓開場

▲今年國慶大會預演。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國慶大典10日上午8時55分將於總統府前廣場揭幕！在活動安排上，中華文化總會羅列十大亮點，包括由國立台灣交響樂團於台北101頂樓開場、三軍樂儀隊操演，以及東京奧運、帕運奪牌選手與代表隊組成的車隊。

今年國會大典分為「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」3階段。根據文化總會歸類的十大亮點，分別為：一：國立台灣交響樂團在101頂樓的「磅礡開場」；二、主打運動風的霹靂舞、韻律體操、特技跆拳三連發；三、三軍樂儀隊將《拍手歌》與樂團茄子蛋、歌手蕭煌奇的歌曲融入演出；四、由ShenAi原住民孩子合唱團演唱16語族版《手牽手》；五、陸航CH-47SD運輸直升機吊掛12公尺乘18公尺「史上最巨幅國旗」飛越總統府上空。

六、及東京奧運、帕運奪牌選手與代表隊組成的車隊領銜出場；七、蔡政府首次「秀肌肉」，國君空軍／地面部隊睽違多年再登場；八、由警、消、空勤及海巡組成的車隊，精銳出動；九、政府機關單位組成的「防疫防災國家隊」車隊；十、東京奧運/帕運及防疫英雄的「OUR HEROES！台灣英雄大遊行」。

另外，由疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌「國民女友」羅嘉翎等人領唱國歌，亦是此次國慶大典亮點之一，可惜成為文總的漏網之魚。

台北市府警察局交通大隊針對國慶大會周邊道路，分兩階段接管。第一階段從9日晚間10時至10日下午1時，人車皆管制。管制範圍有桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等，所圍區域。

第二階段「管車不管人」，管制時間從10日凌晨0時至下午1時，範圍有中華路(不含)、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西；武昌街、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含) 、忠孝西路(含南線2線道)以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等，所圍區域。

在替代道路上，交通大隊建議，1.東西向車流：改道行駛市民大道或和平東、西路等；2.南北向車流：改道行駛中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等；3.管制時間內欲前往台大醫院東址的民眾，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出該院區；欲往台大醫院西址及兒童醫院的民眾，請由公園路轉青島西路進入。

另外，「OUR HEROES！台灣英雄大遊行」於國慶大會落幕後舉行，時間是上午11時40分至下午1時，行經路線為愛國西路→中華路一段(慢車道)→衡陽路→重慶南路一段→襄陽路→館前路→忠孝西路→中山南路(快車道)→景福門(離開)。

因此，除公車及路邊停車格管制外，台北捷運公司自10月9日晚間10時起至10日下午1時止，關閉捷運台大醫院站1、4號出口、捷運中正紀念堂7號出口及捷運小南門站4號出口。