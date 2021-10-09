狗狗掛急診！催吐嘔出「超粗壯姐夫」　女主人羞爆大叫

▲外國一隻羅威那犬催吐後，嘔出一根自慰棒。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

網路論壇Reddit流傳一段令人哭笑不得的影片，一隻羅威那犬身體不適，前往獸醫院急診，牠服用催吐藥劑後，竟嘔出一根自慰棒，讓在場所有人陷入尷尬。雖然女主人也覺得非常難為情，但看見愛犬平安無事，終於放下內心大石頭，顧不得旁人眼光，激動歡呼大叫。

影片中，羅威拿犬站在診間正中央，朝著地上的尿布墊嘔出一灘黃綠色汁液，其中竟有一根粗壯、螢光粉紅色的自慰棒。女主人雀躍之際，拉著牽繩的獸醫助理卻忍不住乾嘔，而掌鏡女性冷靜說道，「把牠帶開吧，我們沒事了」。但是，外界目前仍不清楚狗狗怎麼會誤食自慰棒。

網友蘭迪（Randy Jackson）把影片分享至Reddit，並且開玩笑地寫下一段註解，「當你想要參加派對，但卻太興奮的時候」。許多網友們都看傻了，但其中一人留言表示，「我以前當過獸醫助理，我們曾經接過一隻羅威那犬，催吐後吐出一堆牡蠣殼與保險套。帶牠來看診的人只說狗狗必須催吐，卻不願解釋原因。」

不少狗飼主也很有共鳴，紛紛留言分享自家愛犬曾經誤食的物品，「我的狗狗散步時，竟隨口吃掉路邊一條用過的衛生棉條，在家裡客廳的地毯上吐出來後，還想再吃下去」。其他人表示，寵物狗會翻垃圾桶，找出腐爛的魚吃下肚，還有人說，他飼養的米格魯曾吃下9隻襪子，幸好及時就醫催吐，撿回一命。