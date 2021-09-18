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超狂撩妹！他直接秀出「存款258萬」狂炫　聽正妹1句話變臉走人

▲▼外國一名男子在酒吧拿出銀行存款把妹。（圖／翻攝Reddit）

▲外國一名男子秀出銀行存款，試圖搭訕正妹。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

外國一名男子在酒吧玩樂，看見一名喜歡的女孩，便立刻上前搭訕，但開啟話題的方式，竟是拿起手機，秀出富國銀行（Wells Fargo）帳戶存款明細，顯示裡頭還有9萬2802美元（約新台幣258萬元）。他遭正妹用1句話狠狠拒絕，當場變臉走人。

被搭訕的女孩靠近瞄一眼手機螢幕，抬頭說道，「你真的覺得這招可以打動我嗎？錢他Ｘ的不能打動我，抱歉」。那名男子似乎感覺不服氣，生氣地說，「妳應該被打動的，否則就是搞不清楚狀況」，接著轉身就走，離開前還回頭丟下一句，「9萬2802美元欸」！

女方友人將過程拍攝下來，上傳至社群平台與網路論壇Reddit，引爆熱烈討論。絕大多數網友都支持女方，紛紛留言，「這是我好久以來看過最尷尬的案例」、「如果那些真是他的錢就太蠢了，那些錢原本可以拿來投資其他東西，卻被當成存款放在銀行裡」。還有人指出，如果男子一開始用別的方法搭訕，或許還有機會成功。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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