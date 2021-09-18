日害羞女高校生秒變跑酷女郎　美國人被帥翻驚呼「天能」

記者張靖榕／綜合報導

日本女高中生的高校生活究竟是如何展開的呢，一名網友在美國知名論壇Reddit分享一則影片，讓大家看看這個許多男生好奇的話題究竟真實情況為何，結果影片在開頭不久後就急轉直下，害羞的女高中生突然變成「跑酷大師」，但在過程中仍不失可愛；然而看在外國網友眼裡卻又全都歪樓。

▲日本女高校生在校園內跑酷。（圖／翻攝自reddit）

網友在Reddit分享一則1分22秒的影片，標題為「日本的高校生活」，影片開頭是一個剪著短髮的可愛高中女生對鏡頭比YA，同時還不忘記撥撥瀏海，之後她要掌鏡的女生也一起入鏡，沒想到將鏡頭轉向對方後，對方卻因為太過害羞而跑給鏡頭追。

女高中生跑出教室後先是一個撐體飛躍桌子，還在走廊上表演後空翻和側空翻等高難度動作，之後更沿著水管一路向上爬到建築物屋頂，順著屋頂斜坡向下跑到一間化學教室。鏡頭跟進教室後女高中生暫時消失不見，卻有另一名學生在角落打鼓，此時女高中生從黑色布廉後冒出，又來一記側身高踢，再次在教室裡表演高難度體操動作。

跑出走廊後，影片透過剪接呈現出女高中生從4層樓高的位置凌空跳下，在藍色廂型車上像超級英雄一般落地，之後更毫髮無傷地在地上翻滾一圈後跑開，消失在學校的範圍之外。

一個結合青春、可愛和高難度技巧的影片，看在以歐美用戶為大宗的網路論壇的網友眼裡，所有人紛紛歪樓，「這完全就是不一樣的體育課」、「她從3、4層樓高的地方跳下去就直接跑開，這到底是什麼黑魔法」、「天能」、「天能，這就是天能。」

不過隨著許多網友詢問出處，其中一人終於跳出來說，「好啊，既然都沒有人要說影片出處到底是哪裡的話，救我來講吧。」其實這是出自日本飲料廠商的一則偽裝成素人拍攝影片的廣告，當年推出後隨即造成話題，當中的創意、剪輯和影片內容都被網友讚不絕口；該名網友更是大讚，「影片後續更荒謬又更有趣。」