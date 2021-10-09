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陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票　紫外線照射可現紅色火光

▲大陸中國郵政在10月10日發行辛亥革命110週年紀念郵票。（圖／翻攝央視）

▲大陸中國郵政在10月10日發行辛亥革命110週年紀念郵票。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國郵政將於10月10日發行《辛亥革命110週年》紀念郵票一套，全套郵票面值1.20元（人民幣，下同），計劃發行數量為670萬套。據悉，該套紀念郵票由北京郵票廠有限公司採用影寫版工藝印制，色彩厚重並帶有豐富層次，在紫外燈光線照射下可顯現城牆外紅色的火光，還原畫作背景。

▲大陸中國郵政在10月10日發行辛亥革命110週年紀念郵票。（圖／翻攝央視）

▲辛亥革命110週年紀念郵票在紫外線照射下會顯示紅色火光。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，該套郵票由馮遠設計，展現武昌起義時期革命志士高舉大旗武裝推翻封建統治的場景。畫作色彩凝重，人物生動，體現了戰爭的激烈場面，以及革命者為了推翻腐朽統治階級時的堅決和不畏犧牲。

中共中央於辛亥革命紀念日前夕皆會舉辦相關紀念活動，2021年適逢辛亥革命110週年，中共中央總書記習近平親自出席紀念活動並發表談話。習近平在談話中提及孫中山的「三民主義」及「均富」理念，與大陸推行的中國特色社會主義制度相謀合，同時，他也藉此緬懷孫中山及革命先烈的歷史功勳。

除辛亥革命紀念大會，大陸官方也推出紀念郵票，藉此回顧一百多年來人民為民族獨立、國家富強、人民幸福、祖國統一而不懈奮鬥的艱辛歷程，強調推進祖國統一大業，實現中華民族偉大復興的中國夢。

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