台灣囝仔不知孫中山、岳飛扯嗎？「這7字」才要重視　網再推1人

▲國父孫中山（左）及國父紀念館（右）。（圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《國中生不知道孫中山！歷史系教授嘆：去中國化竟成「去歷史化」》，作家吳淡如表示，教改後很多台灣小孩不知道誰是孫中山；中廣董事長趙少康也爆料，郭董說自己的女兒不知道岳飛是誰，認為「去中國化」影響深遠。對此，醫師林靜儀在臉書發文，用短短61字分享自己的看法，引發共鳴。

林靜儀在粉絲專頁發文，認為「與其教孩子認識孫中山、岳飛」，她認為這7個字才是關鍵「教育培養孩子的 #思考和邏輯能力 更重要。」並解釋道「才不會像很多人一樣人云亦云，遇到假消息或謠言，連求證能力都沒有。」

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貼文一出，新竹市議員李妍慧不禁留言，直呼非常認同，「還有要培養我們的下一代嚴謹思考、寬容處事，更重要的是 #實事求是的能力。」精神科醫師蘇偉碩也直呼「我很認同林靜儀醫師這次的主張！」

▲吳淡如發現，現在很多台灣小孩不知道誰是孫中山。（示意圖／資料照）

前桃園市議員王浩宇更感嘆「台灣的教育曾經很可笑」，因為就算孩子知道黃河、長江，卻不知道家隔壁的那條溪叫什麼名字，「以台灣為主體去學習周邊國家對我們的影響，再用台灣本位去學習世界史、中國史，我覺得比較符合現階段台灣孩子的需要。」

林靜儀醫師短短2句話，讓許多人都很有感，「培養小孩思辨能力比學習鄰國的歷史重要太多了」、「為什麼要認識名人，重要的不是他們有沒有做了什麼好事嗎」、「不認識這二個，無法生存下去嗎？不認識這二個找不到工作嗎？Google是一個很好用的東西，查一下」、「孩子應是看未來，不是往後看。」還有網友狂推1人，「蔣渭水更適合台灣人認識。」