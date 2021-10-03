吳淡如曝「小孩不知道孫中山」！律師解釋了：台灣史只能提這件事

▲吳淡如發現，現在很多台灣小孩不知道誰是孫中山。（圖／記者胡順惠攝）

記者閔文昱／綜合報導

作家吳淡如日前表示，「去中國化」教改後，很多台灣小孩不知道誰是孫中山，中廣董事長趙少康更指出，郭董也說自己的女兒竟然不知道岳飛是誰，直言這兩件事是民進黨政府刻意「去中國化」的結果。對此，律師林智群解釋，現在台灣的歷史課本都是「同心圓概念」，如果台灣史一定要提到孫中山，「那就只能提孫中山來台灣籌劃惠州起義，順便去北投找花姑娘的事情了。」

作家吳淡如近日有一段錄音在LINE上瘋傳，內容提到現在「去中國化」教改後，很多台灣小孩不知道誰是孫中山。她表示，為了讀國一的女兒有伴，她開了免費家教班，某天在解釋「囊螢映雪」典故時提到「孫康」，順口帶了一句「孫中山的孫」，結果學生卻不知道誰是孫中山。

▲新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

對於中學生疑似不知道岳飛、孫中山，趙少康指出，這是民進黨政府刻意「去中國化」的結果，「想方設法淡化、消弭中國歷史的粗糙硬幹，根本就是數典忘祖！」對此，林智群今（3日）在臉書發文指出，現在台灣的歷史課本都是同心圓概念，「先台灣，再東亞，東亞史才有孫中山」。

林智群認為，吳淡如小孩可能還沒念到東亞史，「如果台灣史一定要提到孫中山，那就只能提孫中山來台灣籌劃惠州起義，順便去北投找花姑娘的事情了。」

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