快訊／莫德納113萬劑抵台！凌晨1點19分降落桃園機場

▲第八批莫德納疫苗8日自美國亞特蘭大啟運，稍早順利運抵桃園機場。（圖／中華航空提供）

記者柯沛辰／綜合報導

第八批莫德納疫苗113.21萬劑9日凌晨1點19分抵達桃園機場，稍早經地勤卸下後，正在進行通關程序，後續將運送至冷儲物流中心進行，以進行後續檢驗封緘。

該批莫德納疫苗將由華航CI-5245運送，稍早10月8日凌晨在美國亞特蘭大起飛，途中經轉安克拉治後才飛抵台灣，最終在9日凌晨1點19分抵達桃園國際機場。

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華航貨機降落後，停入507貨機坪，由地勤人員卸下疫苗，接著海關關員在機邊完成驗放通關程序，再運送至冷儲物流中心，以進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心指出，我國採購的莫德納疫苗目前共有371.21萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108萬劑及本批113.21萬劑。

若加上最新第八批113.21萬劑，目前到貨量已達484萬劑。至於該批疫苗效期，可到明年3月2日，在此之前將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。