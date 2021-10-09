五倍券剛到手就搞丟！　豹紋女當「玩具」放進包包下場慘了

▲穿黑色衣服的男子幫忙把掉落在地上的五倍券撿起來放到桌上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

才剛領到五倍券就搞丟了！高雄市一名許姓男子在超商領到五倍券後，坐在裡頭喝飲料，但是五倍券就從他的口袋掉了出來不見了，結果調閱監視器才發現是一名穿著豹紋的婦人將它撿走，最後警方循線找這名婦人，追回了五倍券，同時也將這名婦人依照侵佔遺失物來函送法辦。

8日中午十二點四十分，32歲的許姓民眾在超商打電話跟警方報案，員警到場之後，他跟警方表示自己的五倍券不見了，原來他中午先到漢民路的超商領走五倍券，不過現在他的五倍券卻消失不見，警方調閱監視器才發現，原來就在許姓民眾買飲料在超商喝的時候，因為口袋太淺，五倍券就掉了出來。

▲高雄市一名穿著豹紋的陳姓婦人侵佔別人遺失的五倍券 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名穿著豹紋的陳姓婦人打開放在桌上的信封 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

掉落在地上的五倍券先是被一名民眾撿起來放在超商的休習區桌面，許姓男子沒有發現這件事，但是隨後又有一名穿著豹紋的婦人走了過來，將桌上這個放有五倍券的信封打開來看，並且抽出來後放到自己的袋子當中，就在超商吃完東西後，就離開了。

警方根據車牌找到了這名婦人，這名70歲的陳姓婦人表示這個五倍券，她以為是「玩具消費券」，所以才撿回家，現在許姓男子已經找回遺失的五倍券，而這名婦人也因為侵占遺失物，被依照相關罪嫌來函送法辦。

