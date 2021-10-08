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社會 社會焦點 保障人權

國巨前總裁陳木元違法亂飛被起訴　聲請發還900萬直升機遭駁回

▲國巨前總裁陳木元無照直升機案，台東地檢署日前起訴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國巨前總裁陳木元價值900萬的直升機被扣，日前向台東地院聲請發還被拒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者林冠吟／台東報導

國巨前總裁陳木元去年被發現，無照駕駛直升機R22在台東起降被逮後，除被依法起訴外，也被扣押其價值900萬元的Robinson-R22直升機。日前，陳木元向台東地院提聲請發還，台東地院審理後卻認為，直升機為重要證物，且檢察官曾向地院聲請宣告沒收，裁定駁回陳木元的聲請。

去年10月，陳木元被民眾檢舉，多次駕駛R22直升機在東海岸起降，經檢警蒐證後，確認陳木元涉有重嫌，加上其直升機有效檢定證過期，同時陳木元也無合格的體格檢查，訊問後，當場查扣Robinson-R22直升機1架，對陳木元諭令25萬元交保，並暫時將直升機發還給陳木元的黃姓管家保管，同時也依違反《航空法》將陳木元起訴。不過陳木元則堅稱自己沒有駕駛直升機。

日前，陳木元向台東地院提出聲請，希望可以發還直升機，認為法院查扣其直升機作為證據之必要性有所不足，且無毀損滅失之虞，更無從證明查扣直升機和陳木元的犯罪行為相關，若真有扣押必要，也希望法院可以保障其居家生活隱私，並兼顧避免證物遭到毀損滅失，請求將直升機搬離他家，改由法院自行保管，或移至適當場所。

台東地院審理後卻指出，陳木元因被控使用未領適航之航空器飛行，更未領檢定證及體格檢查及格證，就從事飛航等罪嫌，其所查扣之直升機與本案待證事實具有相當關聯，且直升機被檢察官認為是「供犯罪所用之物」，向法院聲請宣告沒收，因此視直升機為重要證物。

至於陳木元向法院請求將直升機搬離其住處等要求，法官認為，陳木元與其管家對於查扣的直升機之養護、管理，相較於法院或他人，明顯更為熟悉也專業，目前被查扣之直升機所停留在地的地方，也具有相當私密性，其進入密碼僅有陳木元和管家知道，無第三人進入接觸之可能，因此認為無變更扣案直升機之保存方式必要，駁回其聲請。

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