五倍券領取啟動　警方加強超商+郵局巡邏強度

▲振興五倍券實體券領取開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「振興五倍券」起跑上路！8日振興五倍券於超商櫃員機開放領取，一早就有許多人開始排隊，民眾一掃疫情的陰霾，滿心歡喜領取政府的美意；台東關山警察分局為確保民眾領券時的安全，均加強轄內超商巡邏簽巡密度，以協助交通疏導及安全維護；另外在此呼籲，目前防疫仍維持第二級，請民眾進入超商或郵局時，務必消毒及落實實名制，並保持社交距離，以維護自身及他人的健康安全。

振興五倍券有3種領取方式；數位券方面，信用卡、電子票證、行動支付自9月22日開始綁定、10月8日開始消費；實體券超商取票則是9月25日預定、10月8日領取；郵局領取則是10月4日預約、10月12日領取。

台東縣關山警察分局於7日由員警荷槍實彈及在偵查隊全程錄音錄影下，前往台東郵政總局護送紙本振興五倍券至轄內各郵局，過程順利圓滿；另於8日起，包括數位和紙本券、同步啟用，並至21日均可至超商、超市和藥妝店門市領取針興五倍券；該分局為確保領取五倍券過程平和，特於該段期間，加強超商及郵局巡邏簽巡密度，以預防治安事故發生。

關山警察分局表示，若接獲來電宣稱五倍券申請流程出現錯誤，要求透過網路銀行或ATM解除分期付款等程序，其實就是詐騙手法；在此呼籲，領取振興五倍券的管道和措施，應以國家官方公告為主，不要輕易聽從陌生訊息指示匯款、轉帳或填個人資料，可撥打165防詐專線諮詢；並請民眾「財不露白」，領取券後，請放置於皮包(夾)內妥適收好，以免遺失或遭竊。