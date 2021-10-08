國慶連假　台東警交管迎車潮

▲因應國慶連假，台東警做好準備迎車潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年國慶連續假期(110年10月9日至11日)將屆，為因應連假期間交通順暢與安全，台東警察分局已規劃國慶連續假期交通疏導措施，讓準備外出的駕駛朋友，可事先作好行程規劃，以避開交通尖峰。依以往連續假期之交通數據分析及台東市區住宿率，預估此次國慶連續假期期間車流進（出）尖峰（離峰）時段，並據以超前規劃相關交通疏導勤務，以防止車輛回堵、塞車情形。

台東警察分局重點交通疏導措施如下：在台9、11線公路富岡、卑南、初鹿部分路段，因路幅縮減易形成車龍，車多時段北上為上午10-12時、下午約在16-19時。另台11線富岡北上上午9時起易出現瞬間大量車流，如瞬間車流量過大造成回堵，本分局將在台11線158公里處與東56線交叉路口，實施【輪放管制】，以防止交通事故發生。

台東警察分局長鍾德勳表示，在國慶日3天連續假期中，本分局從用路人角度切入，以同理心思考，做好交通疏導工作，讓民眾願意來台東旅遊，並留下好印象，呼籲鄉親朋友「路口慢看停、行人停看聽」出遊返鄉時，勿違規停車及超速，尤其禁止「酒後駕車」，以免害人害己，平安才是回家唯一的路。