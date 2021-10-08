　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶連假　台東警交管迎車潮

▲因應國慶連假，台東警做好準備迎車潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲因應國慶連假，台東警做好準備迎車潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年國慶連續假期(110年10月9日至11日)將屆，為因應連假期間交通順暢與安全，台東警察分局已規劃國慶連續假期交通疏導措施，讓準備外出的駕駛朋友，可事先作好行程規劃，以避開交通尖峰。依以往連續假期之交通數據分析及台東市區住宿率，預估此次國慶連續假期期間車流進（出）尖峰（離峰）時段，並據以超前規劃相關交通疏導勤務，以防止車輛回堵、塞車情形。

台東警察分局重點交通疏導措施如下：在台9、11線公路富岡、卑南、初鹿部分路段，因路幅縮減易形成車龍，車多時段北上為上午10-12時、下午約在16-19時。另台11線富岡北上上午9時起易出現瞬間大量車流，如瞬間車流量過大造成回堵，本分局將在台11線158公里處與東56線交叉路口，實施【輪放管制】，以防止交通事故發生。

台東警察分局長鍾德勳表示，在國慶日3天連續假期中，本分局從用路人角度切入，以同理心思考，做好交通疏導工作，讓民眾願意來台東旅遊，並留下好印象，呼籲鄉親朋友「路口慢看停、行人停看聽」出遊返鄉時，勿違規停車及超速，尤其禁止「酒後駕車」，以免害人害己，平安才是回家唯一的路。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
快訊／基本工資調高！　結果出爐
快訊／第11輪BNT對象加開！　年齡再往下開放
113萬劑莫德納、89萬劑BNT接連到貨　10／22起全面開
快訊／連9天本土+0！今新增12例境外移入、另增1死
LIVE／第十二輪打BNT、莫德納　指揮中心最新說明
青少棒國中生訓練突昏迷！　搶救12天不治
黑人IG露餡看盜版東奧！　安博老闆下場慘了
打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看　這5國完全開放
6辣妹脫內衣褲坐大腿　客人嗨拿皮夾一開全看傻
博恩早埋5字伏筆！　「炎上原檔被翻出」龍龍遭打臉秒改口
五倍券開領首日就「變不見」！　整套掉在大馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化郵局、四大超商五倍券運送領取　白河警強化安全守護

國慶連假　台東警交管迎車潮

馬國女大生命案楊慶裕再被拔官　新化分局新任分局長布達交接

五倍券發放警備戰防搶　維安重裝上陣

長大博士班聘請藝群總裁王正坤醫師　授課品牌管理指導品牌價值鏈

雙十連假疫情緩　斗南警分局為觀光交通超前部署畫地圖

首座小水力發電廠　牡丹小水力發電廠提前商轉　

新北市圖響應國際女孩日　揪閨密借書抽專屬小清新悅讀杯

北北基桃眷村文化節開跑　林右昌推薦遊基隆沙灣歷史園區

北北基桃4縣市首長線上合體　侯友宜帶市民重返眷詠年代

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

強化郵局、四大超商五倍券運送領取　白河警強化安全守護

國慶連假　台東警交管迎車潮

馬國女大生命案楊慶裕再被拔官　新化分局新任分局長布達交接

五倍券發放警備戰防搶　維安重裝上陣

長大博士班聘請藝群總裁王正坤醫師　授課品牌管理指導品牌價值鏈

雙十連假疫情緩　斗南警分局為觀光交通超前部署畫地圖

首座小水力發電廠　牡丹小水力發電廠提前商轉　

新北市圖響應國際女孩日　揪閨密借書抽專屬小清新悅讀杯

北北基桃眷村文化節開跑　林右昌推薦遊基隆沙灣歷史園區

北北基桃4縣市首長線上合體　侯友宜帶市民重返眷詠年代

美日歐疫苗買太多「2.4億劑將過期」　英國調查數據曝光

【廣編】醫解惑女性漏尿迷思　籲正向尋找解方重拾自信生活

快訊／基本工資調高！　月薪多1250元增至2萬5250、時薪多8至168

華航女機師Delta基因定序出爐！　與國內「3+1案」全無關

鄧佳華領到五倍券爽PO文！「真的是小錢」44字再掀議：我穿著快2萬

網友輸「過世父親身分證」成功預約五倍券！中華郵政回應了

超越青埔房市尺度！複合式精品飯店宅「亞昕喜徠登」開工掀話題

嫁王仁甫20年　季芹自爆「恩愛次數」：天堂跌到地獄

快訊／第11輪對象加開！BNT向下開2歲「45歲以上可打」

《魷魚遊戲》鄭浩妍靠迷你洋裝修飾扁身　卸名模高冷比YA裝可愛

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

牡丹小水力發電廠提前商轉　

北北基桃眷村文化節　林右昌推薦遊基隆沙灣歷史園區

死人可領獨漏外配　溪州鄉民控一國二制

五倍券將上路　金山警嚴密護送抵郵局

熟女罹癌乳房全切　重新晃動超驚喜

新化分局新任分局長布達交接

身障男騎單車誤闖快速道路　台西警安全護送

五倍券發放警備戰防搶　維安重裝上陣

箭瑛紀念廊道啟用　紀念2位老師英勇護學事蹟

淡水漁人碼頭煙火秀9日登場　交通資訊一次看

「新都安居」社宅提供614戶

長大博士班聘請王正坤授課

2歲兒虐童發展停留1歲前　屏東家扶19年寄養經驗家庭助她學走路

雙十連假疫情緩　斗南警分局為觀光交通超前部署畫地圖

更多熱門

相關新聞

國慶連假日月潭部分路段禁臨停

國慶連假日月潭部分路段禁臨停

國慶連假明天起跑，南投的日月潭等風景熱點料將湧入大量人車，為維持交通順暢，警方表示全力投入交通疏導工作，包括部分環潭路段禁止路邊停車、水社和伊達邵規劃行人徒步區等，屆時只允許公務或救護車輛使用進入，籲請駕駛人配合相關交通管制及疏導措施。

國慶焰火倒數！15觀賞點步行路線快存起來

國慶焰火倒數！15觀賞點步行路線快存起來

國5今早9點壅塞！車流深夜才紓解

國5今早9點壅塞！車流深夜才紓解

國慶大典預演20張圖一次看！　雄三、劍二飛彈車、F16V全登場

國慶大典預演20張圖一次看！　雄三、劍二飛彈車、F16V全登場

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

關鍵字：

警察分局 國慶 台東

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面