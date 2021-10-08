韓風口罩KF94超夯！一頁式廣告詐騙　2國家口罩隊遭冒名

▲台灣優紙遭一頁式廣告詐騙。（圖／台灣優紙提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

惡劣！彰化口罩國家隊「台灣優紙」生產的KF韓式口罩超夯，近期每天接獲近百名消費者投訴口罩的品質非常劣質，才進而發現臉書「Krazhi.online-2」出現一頁式廣告，冒用該公司品牌，偽稱口罩是自家工廠庫存囤積全部要「清倉」賤價出售，氣得報警提告。

臉書名稱「Krazhi.online-2」一頁式廣告，近來打著台灣優紙清倉，圖片內還有廠房及一箱箱的口罩成品，保證全部自家生產，1片2元低價出清，吸引不少消費者購買。沒想到消費者買來的口罩不僅價格低廉、還出現沒有鬆緊帶的、還有鐵絲脫落的劣品，不少消費者為此打到「台灣優紙」客訴抱怨。

▲台灣優紙遭一頁式廣告詐騙。

上個月彰化口罩龍頭大廠華新醫材也被冒名詐騙，臉書出現一頁式廣告，冒用華新的MOTEX品牌、官網圖片、董事長照片、醫療口罩許可證書、媒體報導影片等，偽稱口罩是華新所生產的，才聯繫賣家下單蒐證，結果送來的是全是寫著韓文「KF94」的魚口型口罩，且一片售價將近9.7元。

▲華新醫材也被一頁式廣告詐騙。（圖／華新醫材提供）

目前彰化「華新」、「台灣優紙」2大國家口罩隊全部被臉書一頁式廣告冒名詐騙，事涉《著作權法》及《商標法》等罪，均已報警提告捍衛聲譽。

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