芳苑海空步道爆人潮　國慶連假百名警力交管疏導

▲彰化芳苑湧入人潮。（圖／洪堯東提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局因應國慶日連續假期出遊人潮、車潮，於明(9)日-11日將啟動交通疏導措施，中秋4天連假芳苑濕地海空步道湧入數萬人進入遊玩，今年警方也首度安排超過百名警力進行交通管制，另外國道1號彰化壅塞路段，也建議民眾改走平面道路。

▲彰化芳苑交通疏導。（圖／彰化縣警察局提供）

彰化縣警局指出，芳苑濕地海空步道為新興打卡的熱門景點，尤其例假日帶來人、車潮，前往景區的交通動線及疏導可由台61線西濱快速公路下芳苑交流道，再沿台17線南下到普天宮或西華宮停車場，於交通尖峰時段，管制台61線高架橋下道路，並派員指揮離開之車輛由芳漢路2段161巷方向駛離。沿途設有停車導引指示牌。

▲彰化芳苑海空步道湧入人潮。（圖／ETtoday資料照）

另外進入海空步道旁之海牛廣場前，為避免人潮與車流交織，現場將設置交通錐、連桿實施人車分道，並禁止違規停車。於交通尖峰時段，將管制台61線高架橋下道路，警方並派員指揮離開車輛由芳漢路2段161巷方向駛離。

▲彰化埔鹽系統交流道北上封閉。（圖／彰化縣警察局提供）

台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10月9、10日0時至24時封閉南下匝道，10、11日0時至24時封閉北上匝道。員林市台76線快速公路與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道均為易壅塞路段，民眾也可隨時注意路況改行替代道路。

除此之外，鹿港天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場，共有計停車格1827位，中正路與鹿草路口有大型免費停車場，民眾可多加利用。

▲彰化埔鹽系統交流道南下封閉。（圖／彰化縣警察局提供）

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