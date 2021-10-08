台灣奇案取景地！遭埋地底25年　溪州媽祖廟創宮5香爐重見天日

記者唐詠絮／彰化報導

具有歷史悠久的彰化溪州后天宮，創宮時五座觀音石爐因人為因素遭埋藏於廟後方不起眼的小屋並以水泥覆蓋，經歷了25個年頭的找尋，終於在去年重見天日，今(8)日完成修復並配合防疫舉辦隆重的安爐典禮，縣長王惠美代表縣民奉上創宮爐啟用的第一支香。

▲溪州后天宮安爐大典。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲溪州后天宮5個觀音石爐被找到地點。（圖／溪州后天宮提供）

溪州后天宮特助陳奕霖指出，創立於1963年的后天宮，香火非常鼎盛，資深藝人郭美珠主演「媽祖的眼淚」也曾在宮內拍攝，不過後來卻發生內部爭執，五殿創宮的觀音石香因此爐失蹤不見，25年來遍尋不著。

陳奕霖說就在去年，廟方在後方整地時，突然發現小角落有一座被泥土覆蓋的小屋，一挖開才知道是一間小木屋，木板也已經老舊，一打開木門5個觀音石爐全部在裡面，失而復得令信徒們欣喜若狂。事後也將找尋到香爐的事上香稟告媽祖，媽祖指示，這塊地是寶穴絕不能動，目前在這塊土地上種植植栽，今天舉辦安爐大典。

王惠美說，一間廟除了神尊之外，最重要的就是爐，溪州后天宮1963年建廟，但是建廟的爐卻在1986年不見，媽祖神威顯赫，於今年爐又重新被發現，所以今天特別辦理隆重的安爐大典，相信在媽祖的庇佑下，能讓信徒更加鴻圖大展，賺大錢，心想事成，事事如意。

►女店員血淚遇襲人生永暗！「挖眼男」隨機砍頸、咬死狗 全村都怕他

►風向逆轉！龍龍被起底4黑幕「超時空打臉」 網友大戰：雙標讓人作嘔