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查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG！苦主：根本無法用

▲▼五倍券開放領取第一天，一早便利超商內就有民眾等著排隊領取，而超商業者也擺出大量五倍券優惠商品，來搶是這塊振興經濟商機。（圖／記者湯興漢攝）

▲五倍券開放領取第一天！（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

成功綁定數位五倍券的民眾，可獲得經濟加碼的500元好食券！然而有女網友抱怨，就是衝著500元好康而綁定信用卡，結果今（8）日到好食券官網查可消費的店家，發現有些攤商根本無法刷卡，甚至還有停業的狀況，讓她傻眼貓咪直呼，「請問公告這些店家用意何在？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，當初就是為了好食券而選擇綁定五倍券數位券，而今日終於可開始消費，但一看規則竟是「綁定數位五倍券之支付方式進行交易」，甚至意外發現2個巨雷！

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原PO皺眉直呼，五倍券綁信用卡消費，但很多夜市攤商根本無法刷信用卡，非常矛盾，且官網查詢店家資訊，還出現「僅收現金」；更荒謬的是，「我還看到已停業的店家」，讓原PO傻眼三條線直呼，「根本就沒辦法使用 ，請問公告這些店家用意何在？」

文章曝光後，底下網友熱議，「當初好食券的使用方式根本沒規劃出來，也沒有可使用的名單」、「我剛剛打了一堆電話都沒辦法使用好食券，真的無奈」、「我本來以為只要有接受信用卡或是行動支付的餐飲店家就可以了耶」、「我覺得現在應該也有很多店家還狀況外，等一陣子看看」。

對此，有內行網友解釋，「好食券官網撈的資料是『稅籍』符合的店家，但好食券綁在數位支付，所以需自行交叉比對，其實想賺這塊的店家會自行宣傳啦！再等幾天，布條廣告就會看到了！」原PO翻白眼直呼，「需自行交叉比對很麻煩XD，這就是我想抱怨的！」

▼好食券上路，一查商家只收現金還有停業中！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼想用好食券，一查商家只收現金還有停業中（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼想用好食券，一查商家只收現金還有停業中（圖／翻攝爆怨公社）

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