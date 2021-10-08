網友輸「過世父親身分證」成功預約五倍券！中華郵政回應了

▲中華郵政10/12起開放領取五倍券。（圖／記者屠惠剛攝）



記者李宜秦／台北報導

中華郵政開放預約領取紙本振興五倍券，12日起開放領取，截至今日下午2點，預約份數為134萬5910份。不過有網友以過世4年的父親身份證預約，竟也成功登記，對此，中華郵政表示，臨櫃領券時會再檢核資格，不符資格者不可領券。

有網友在PTT發文，郵局的五倍券預約系統有Bug，輸入已過世父親的身分證字號，竟然能預約成功，畫面跳出「您的預約已完成！」他事後透過郵局文字客服詢問，客服回應，預約雖然成功，但是要「成功領取」，必須連動政府資料，因此即便預約成功，也不代表能夠成功領取。

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中華郵政補充說明，民眾於中華郵政公司預約領取實體振興五倍券，預約人僅須輸入手機號碼及身分證號，以加速預約時效，其中身分證號不限本人證號亦可完成預約。

▲至郵局領券時，臨櫃若不符資格不得領取。（圖／記者周宸亘攝）

中華郵政表示，領券前一日中華郵政公司將連線關貿系統檢核領券資格，並發送簡訊提醒民眾至郵局領取。臨櫃領取時，亦將透過關貿系統，再次檢核領券資格，若不符合資格，將無法領取。

中華郵政配合行政院推出振興五倍券，且避免如同去年的群聚風險，已於10月4日開放預約領取五倍券，10月12日至31日提供預約民眾領取，每半小時開放5人臨櫃，若有里長須為里民服務，或有特殊機構需要一次領取6份以上的五倍券，就須等待11月才可領。

中華郵政發言人郭純陽表示，民眾可透過中華郵政全球資訊網或服務電話0800-700199預約領券，在預約時間前一日，中華郵政將發放簡訊通知，屆時領取人只需向郵局同仁出示簡訊或是預約畫面即可，另外有超過1250個郵局分局將於10月16日、23日兩個周六加班發券。