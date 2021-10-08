台鐵「五倍券優惠」出爐！拿券買4人同行車票現折1千元

▲使用五倍券購買台鐵車票可享優惠。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起民眾可至超商領取紙本振興五倍券，交通部台鐵局公布振興專案，以五倍券購買TR-PASS一般版全票優惠300元、四人同行票優惠1000元，還可以最高5折購入福袋。針對觀光列車也有優惠，持五倍券及國旅券購買環島之星車票，最多優惠1000元，購買鳴日號遊程滿額也可折500元。

台鐵局公布振興五倍券優惠專案，TR-PASS一般版3日券及四人同行券以振興五倍券購買，不限紙本或數位，均可享有票價優惠。一般版全票從1800元優惠為1500元、優待票從900元優惠為800元；一般版四人同行票從4200元優惠為3200元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而台南市府發放的「台南好康券」，每份內含一張台鐵局台南區一日乘車券折扣聯，憑該折扣聯可以全票80元、或優待票40元，至台鐵局台南市境內各車站兌購「台南地區一日乘車券」一張。於有效期限內除規定列車外，可不佔座搭乘各級列車，活動日期至111年2月7日止。

▲紙本五倍券今(9)日開放領取。（圖／記者李毓康攝）

台鐵局於10月20日起推出超值限量4款福袋，包括文青、輕旅、女力與商務福袋，只有五倍券買得到，文青福袋打68折售價500元、輕旅福袋打57折售價500元、女力福袋打5折售價1000元、商務福袋打58折售價1000元。

在觀光列車部分，環島之星71種遊程，包括北部出發32種、中部18種、南部出發21種，還有郵輪式列車12條路線，持國旅券購買可加碼折抵500到1000元。鳴日號遊程則有滿3000元折300元、滿5000元折500元的優惠。