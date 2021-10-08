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重陽敬老表心意　黃偉哲感謝台南大遠百與札幌藥粧照顧長者

▲台南市長黃偉哲為感謝遠東百貨台南分公司，攜手札幌藥粧捐贈醫療用品及防疫物資，協助南市老福機構照顧長者，特致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲為感謝遠東百貨台南分公司，攜手札幌藥粧捐贈醫療用品及防疫物資，協助南市老福機構照顧長者，特致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重陽節即將到來，台南市長黃偉哲為感謝遠東百貨台南分公司，攜手札幌藥粧捐贈醫療用品及防疫物資，協助南市老福機構照顧長者，8日在社會局長陳榮枝的陪同下，於台南大遠百札幌藥妝開幕日致贈感謝狀，感謝台南大遠百與札幌藥粧以及7家捐助單位與善心人士熱心公益，以實際行動關懷長輩。

▲台南市長黃偉哲為感謝遠東百貨台南分公司，攜手札幌藥粧捐贈醫療用品及防疫物資，協助南市老福機構照顧長者，特致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲首先代表全體市民向各善心企業致意，黃偉哲表示，台南市年長者佔全市人口的比例愈來愈高，市府在財務狀況比較拮据的情況下，也能籌經費，用於增進年長者的福利，不管是現金、物資或是健康用品，南市府對長輩的用心只會持續增加，今天特別謝謝勝霖、生達、台灣保健營養食品工業同業公會、札幌藥粧及遠東百貨對台南市長者的關愛之心，讓社福機構第一線照護人員及長者防疫物資不虞匱乏。

▲台南市長黃偉哲為感謝遠東百貨台南分公司，攜手札幌藥粧捐贈醫療用品及防疫物資，協助南市老福機構照顧長者，特致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳榮枝也表示，今日受捐贈的醫療用品與防疫物資包含血壓機、血氧機、血糖機及體重體脂計各200台、介護食產品、營養素、醫療口罩、紙尿褲及看護墊等市價約250萬元之醫療用品與防疫物資，以上物資將提供給台南市老人福利機構長輩使用，讓機構長者可在無憂無慮充滿愛的幸福環境中生活。

▲台南市長黃偉哲為感謝遠東百貨台南分公司，攜手札幌藥粧捐贈醫療用品及防疫物資，協助南市老福機構照顧長者，特致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南市社會局指出，台南市截至8月底，65歲以上老年人口數計有31萬8千多人，占全市人口逾17.03％，隨著高齡人口不斷快速成長，社會局積極推動長照2.0服務、推展長者社區服務據點，對於長輩的照顧，除發放重陽禮金之外，也提供如免費裝置假牙並針對中低弱勢長者假牙免費修護、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項老人福利，並積極媒合民間資源，打造高齡友善城市。

此次為讓長者感受溫暖幸福的重陽節，遠東百貨台南分公司與札幌藥妝、萊禮生醫科技公司、端強實業公司、嬌聯公司、台灣維達衛生用品公司、康那香公司、寶齡富錦生技公司等7家捐助單位，以及1位不具名的善心人士共同加入關懷長者行列；出席的代表有台南大遠百店長徐聖彬、遠東百貨超市事業部協理陳佑任、日本札幌藥粧台灣分公司總經理平野政廣、生達化學製藥公司總經理范滋庭、醫療保健食品公會理事長暨生展公司董事長陳威仁以及優盛醫學公司董事長暨勝霖藥品公司總經理劉志平。黃偉哲市長最後也頒發感謝狀給愛心企業表達謝意，並祝福首度在台南大遠百設立的札幌藥粧生意長紅。

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