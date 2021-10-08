工安體感動起來　台南市勞工局讓勞工有臨場感！

▲台南市勞工局在台灣菸酒善化啤酒廠產品展售中心，舉辦職業安全衛生宣導會暨工安體感觀摩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依國內職業災害統計資料來看，每年死亡職災中營造業佔的比率都高居各行業第1位，而其中又以墜落死亡的人數最多，台南市勞工局為協助台南市營造業相關從業人員充分瞭解職業安全衛生法令，增進勞工職場工作安全，8日在台灣菸酒善化啤酒廠產品展售中心，舉辦職業安全衛生宣導會暨工安體感觀摩活動。

活動特別邀請台灣施工架安全協會，在善化啤酒廠展售中心附近的廣場、停車場搭設符合CNS標準的施工架，讓參訓學員親身體驗高架作業的情境，以動態親身體驗為主，以講師現場講解為輔，讓職場工安教育訓練變得生動起來，加深上課學員的印象，提升本市勞工職業安全意識。

訓課程邀請台灣施工架安全協會姜東汰常務監事，向與會人員作「施工架標準及作業安全」課程講解，另外也邀請勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心吳朝琴檢查員、林春陽技正，分別針對「營造業高架作業墜落危害預防」、「營造業高氣溫戶外作業熱危害與局限空間作業危害預防」等主題，向營造業相關事業單位代表作詳細說明。透過職災案例探討發生意外的原因，提出改善方法及預防再度發生相同事故的具體建議，增進參訓學員的工安意識，達成降災的目的。

另，勞工上下班通勤發生交通意外事故的機率一直高居不下，因此也特別安排台南市警察局交通大隊方明海副大隊長，以「交通安全防禦駕駛及危險感知」為主題，宣導勞工朋友於上下班通勤時，應做好道路安全駕駛以防範發生交通意外事故。

勞工局王鑫基局長表示，為了落實台南市黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，建構安全的工作職場，使台南市勞工朋友能夠安居樂業是勞工局的首要任務，營造業重大職災發生的機率高於其他行業，要預防職災就必需做到不偷工減料，不偷工就是勞工做業時要按照SOP，不可貪圖方便投機取巧；不減料就是雇主要做好必要的安全防護設施，不可為了節省成本而罔顧安全減少應有的安全設施。唯有勞雇雙方共同攜手合作，才能建構安全的工作職場，希望透過宣導會加深雇主與勞工朋友的工安意識，讓職業安全衛生的觀念水平展開、全面向下扎根，達成降低職業災害的目標。