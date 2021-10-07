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台南驚爆強力空氣槍隨機射人　 槍手落網警大驚：火力比我們還強

記者林悅／台南報導

台南市安平區有居民在人行道運動時，遭人以BB彈射擊，台南市警四分局據報十分重視，經深入追查查出27歲林姓男子涉有重嫌，經持搜索票前往查緝，除逮捕林嫌外，並起出空氣長槍11支、氣瓶2瓶、BB彈1袋等證物，初步鑑識空氣槍貫穿鋁板具有殺傷力，員警一看大驚「火力比我們還強」！

▲台南市警四分局專案小組查獲林嫌，起獲各式長槍及BB彈，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局專案小組查獲林嫌，起獲各式長槍及BB彈，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局專案小組查獲林嫌，起獲各式長槍及BB彈，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局近日接獲轄內情資反應，某社區日前清掃時經常拾獲BB彈，起初不以為意，後有居民在人行道上運動時，發現疑似有遭BB彈射擊之狀況，惟犯嫌疑似躲在暗處，被害人無法知悉犯嫌在何方位射擊，且因距離關係，身上並無留下瘀青或紅腫，惟社區居民認為事態嚴重，即通報四分局協助查處。

四分局獲報後，認此事事涉社區安全刻不容緩，成立專案小組深入追查，專案小組首先依被害人證詞及當時站立姿勢位置，配合拾獲BB彈之地點，並上網蒐集空氣槍之射擊距離，研判出犯嫌應持空氣長槍擊發BB彈，另推斷出彈道角度及方位，循線訪查周遭住戶加以分析研判，發現附近有一名27歲林姓犯嫌，平日有把玩空氣槍之習性，即鎖定該嫌清查，經比對其網路軌跡及平常作息，認為林嫌涉嫌重大，蒐集相關證據向台南地檢署及法院聲請搜索票獲核發，於7日前往查緝。

▲台南市警四分局專案小組查獲林嫌，起獲各式長槍及BB彈，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方當場在林嫌家中起獲空氣長槍11支、氣瓶2瓶、BB彈2瓶等物，所查扣空氣槍支經試射鋁板當場貫穿，初步認定具有殺傷力，但仍須送請刑事局鑑驗。全案調查後，先行依涉嫌傷害、恐嚇公共安全、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警四分局專案小組查獲林嫌，起獲各式長槍及BB彈，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組於偵辦過程中，發現林嫌是生存遊戲狂，對於空氣長槍有狂熱喜好，並有暗自改造之行為，故其射程可達100公尺以上，因其在家中無空間試射，即打開窗戶偷偷朝外射擊，並因此擊中路人，林嫌對此行為深感抱歉，希望居民們能給予機會改過自新；而查扣槍枝均模仿國外各類著名槍械，其中最珍貴的為狙擊槍M16A2及機槍SRSA2，市價均高達新台幣3萬元以上，專案小組人員看到這些長槍也算是開了眼界；另附近民眾知道警方查緝林嫌到案後，皆對警方社區安全維護及治安淨化之效率感到滿意及感謝，紛紛表示這才是有感的治安提升。

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