爆診所兜售一劑6000元疫苗　黃揚明：上月預警被控散佈假消息

▲新冠疫苗莫德納。（資料照／記者呂佳賢攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北萬華區某診所遭爆料以一劑6000元的價格兜售莫德納疫苗。資深媒體人黃揚明8日表示，過去就曾預警過有診所兜售莫德納疫苗，結果卻被指控是散佈假消息，還說要移送法辦，「目前我還在等候結果」。

黃揚明透過臉書表示，他9月10日就曾在政論節目上預警過，台北市有不肖診所出價兜售莫德納疫苗。還曾為此被台北市衛生局發函約談到案，在約談過程中，北市府提及《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散佈假消息的相關規定，「指我是散佈假消息，要移送偵辦」。

黃揚明在9月10日的發文指出，台北市的某間診所，居然以「公定價」1劑1萬6千元、2劑3萬2千元保證可打莫德納疫苗，並提供給熟客，而且與一般人一樣，都可以拿到官方版的打過疫苗小黃卡，有急需出國的民眾已經「呷好逗相報」。

黃揚明當時強調，「我聽到這個消息覺得不可思議，明明是公費疫苗，為何可以有診所以莫德納疫苗奇貨可居，喊價兜售？」，和友人討論過後，這應該是鑽「殘劑」預約的漏洞，讓特定人可以透過殘劑名額來施打特定疫苗。

黃揚明呼籲，確有不肖診所循制度漏洞牟利，中央疫情指揮中心、台北市政府衛生局都該立即清查，並警告所屬診所，否則此一漏洞恐會一傳十、十傳百，人性黑暗面將顯露無遺。