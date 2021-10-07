百萬劑莫德納明到貨！　華航從美國運載「抵台時間曝」

▲莫德納疫苗預計於後天凌晨抵台，預計由華航配送。（圖／中華航空提供）

記者許維寧／台北報導

國內莫德納疫苗稀缺，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10/7）表示，將有一批莫德納疫苗會於明天到貨，根據《東森新媒體ETtoday》掌握，該批莫德納疫苗將由華航CI-5245運送，由美國亞特蘭大起飛，途中經轉安克拉治後飛抵台灣，表定時間則為10月9日凌晨1時50分，亦有可能提早於明天晚間抵達。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，莫德納疫苗預計於明天到貨。依照行政院公布疫苗取得數量，推估這一批莫德納約有百萬劑；根據統計，國內目前接種第一劑滿10~12週有130萬人。到貨後會盡快完成檢疫封緘，最快預計10月22日可開放民眾接種。

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另外，指揮中心今日也表示，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第六批BNT疫苗88.92萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨420.92萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑，以及本批88.92萬劑。本批疫苗效期至2022年2月20日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。