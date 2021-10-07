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新冠+流感疫苗間隔7天　雙管齊下減低重症機率

▲國內流感疫苗已自10月1日開打。（圖／門諾醫院提供，下同）

國內流感疫苗已自10月1日開打。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

10月1日起流感疫苗開打，而新冠疫苗也持續施打中，有些民眾擔心打了新冠疫苗再打流感疫苗是否會引發其他副作用，遲遲不願接種流感疫苗。對此；門諾醫院感染科主任繆偉傑表示，兩種疫苗對抗的病毒不同，為建立身體保護力，呼籲符合資格且目前身體無任何急性疾病的民眾踴躍施打，其兩種疫苗接種時間至少相隔7天以上即可。
 
每年秋冬之際也是流感的好發期，過去這兩年受到新冠肺炎影響，民眾對於個人衛生觀念相當落實，將戴口罩、勤洗手化口號為行動十1，不僅預防新冠肺炎，去年的流感就診人數也因此大幅減少。但流感就醫人數的減少，並不表示流感不會發生，相對而言，以現階段來說，民眾對流感抵抗力反而是處於比較低的狀態，因此；醫師呼籲，符合資格的民眾都應踴躍接種流感疫苗，才不會當流感爆發時，引發重症危機。
 
繆偉傑進一步說，有些民眾認為自己去年已接種過流感疫苗，所以今年可以不用施打，其實這是錯誤的觀念。一般而言，流感疫苗的保護力大約6個月，即使去年已接種過，但現在身體內流感抗體已是非常低，所以需要再接種，才能提升抵抗力，避免流感疫情一旦爆發，引發重症的風險，呼籲年長者及符合資格的民眾，冬季來臨前先完成流感疫苗的注射，才是保護自己最好的方法。

▲國內流感疫苗已自10月1日開打。（圖／門諾醫院提供，下同）

年長者在冬季來臨前先完成流感疫苗的注射，才是保護自己最好的方法。
 
至於不少民眾會擔心接種新冠疫苗又再接種流感疫苗是否會引發其他副作用，醫師表示，兩種疫苗的接種至少相隔7天以上比較好，因為不論是哪一種疫苗，都可能產生不舒服的症狀，甚至某些症狀相似，因此為了避免混淆，醫師判斷更精準，建議民眾至少是相隔一周以上。
 
此外，不論是接種哪一種疫苗，都避免在急性疾病發生時接種，如身體出現感冒、發燒、身體虛弱等症狀時，建議先暫緩施打，否則急著施打，除了容易造成混淆外，也可能加重病情，應待身體健康復原後再接受醫師評估與施打，而疫苗接種後，記得多喝水、多休息，保持平常心，不要胡思亂想，如真的發生持續的不舒服症狀，應立刻就醫。

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