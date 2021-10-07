3.5萬小黃駕駛苦等莫德納！第二劑不納專案接種　突改規則工會怨不公

▲北北基桃3.5萬名計程車司機苦等不到第二劑莫德納。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧、李宜秦／台北報導

國內莫德納疫苗供貨吃緊，其中北北基桃計程車駕駛於今年七月間辦理專案接種，至今卻還等不到第二劑。交通部長王國材今天（10/7）表示，目前疫苗由指揮中心安排，但預計第二劑「不會」納入專案接種計畫，小黃司機需透過共同平台申請，登記成功就能接種。台北市計程車駕駛職業工會則表示，第一劑時可專案辦理，第二劑卻突然改遊戲規則，實在不公平。

交通部於今年七月間辦理北北基桃計程車駕駛專案接種莫德納疫苗，依據指揮中心公告，計程車司機專案莫德納施打第一劑後，第二劑接種時間應在九月間，但未料已經超過第二劑預計時間卻遲遲無下文。

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台北市計程車駕駛職業工會發言人李威爾表示，近日工會不斷接獲司機詢問，表示從接種第一劑莫德納至今已經快要三個月，遲遲等不到第二劑的通知，再不補打之前的保護力也快失效了。工會也只能無奈表示，目前還需等衛福部公告。

交通部長王國材則於今天接受媒體聯訪時表示，確實有接獲計程車駕駛反應，無法接種第二劑莫德納疫苗，目前指揮中心已有安排，等待莫德納疫苗抵台後，相關人員就可上網預約接種，不過第二劑不會納入專案施打，小黃司機需透過共同平台申請，登記成功就可接種疫苗，交通部不會造冊。他坦言，「會再請小黃司機等一下」。

李威爾談到，目前北北基桃已接種過第一劑莫德納的司機共計3萬5000多人，儼然都是莫德納孤兒。接種第一劑時是安排專案接種，第二劑一到三類身份都是專案，為何到了司機們所在的第七類就改變了遊戲規則，對廣大計程車司機來說並不公平，因此還是希望第二劑能比照專案辦理。

李威爾說，今天下午將和交通部開會磋商，若真的結果不如預期，不排除會有後續的實際行動。