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英官員警告：流感今冬恐釀「6萬人喪命」　死亡率創50年新高

▲▼英國新冠疫苗接種。（圖／路透）

▲ 英國衛生部門呼籲民眾，接種流感疫苗及第三劑新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒持續肆虐全球之際，流感危機逐漸逼近。英國衛生部門高層官員警告，今年冬天死於流感的人數可能達到6萬人，死亡率達到50年來最高，呼籲符合資格的民眾，盡快接種流感疫苗及第三劑新冠疫苗。

綜合《太陽報》、《獨立報》8日報導，英國政府衛生部門一名高層官員指出，新冠疫情導致民眾被要求待在家中，進而削弱人們對病毒的免疫力，可能導致多達6萬人在今年冬天死於流感，死亡率創下50年新高。

由於封鎖措施取消，辦公室、校園重新開放，防疫限制鬆綁，英國國民保健署（NHS）入冬後除了新冠患者以外，還得處理流感患者，恐怕不堪負荷。為防止上述情況發生，當局正敦促高危險群，盡快接種流感疫苗及第三劑新冠疫苗。英國衛生部已經開始推行冬季疫苗運動，知名醫師及專家紛紛出面呼籲，「這二種病毒都可能在今冬導致重症及住院。」

新冠肺炎及流感高危險群互相重疊，50歲以上及臨床上易受感染的族群首當其衝。符合免費施打疫苗資格者達到3500萬人，創下新高，其中3000萬人將接種新冠疫苗加強劑。

不過，科學家尚不清楚今年的流感疫苗效果如何。他們通常依據澳洲冬天流行的毒株進行接種，但今年至今並無重大疫情爆發。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）局長哈里斯（Jenny Harries）坦言，「我們面臨一個充滿挑戰的冬季，但只要符合條件，我們都可以透過接種新冠疫苗加強劑及流感疫苗，來幫助自己和周圍的人。」

英國慈善機構Age UK負責人亞伯拉罕（Caroline Abrahams）補充，「這二種疾病都會對老年人造成嚴重傷害，但接種疫苗將有助於你和周圍的人，更加安全、健康地度過將到來的冬季。」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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