她率娘子軍打造最強新冠疫苗！　Novavax只差「一個實驗」就有答案

▲來自印度的帕特爾(Nita Patel)是Novavax的資深疫苗研發總監。(圖/翻攝自推特/@cawstem)



記者張方瑀/綜合報導

美國製藥公司諾瓦瓦克斯(Novavax)研發的新冠疫苗效力高達90.4%,號稱是最強新冠疫苗,目前已向世界衛生組織(WHO)提出申請列入疫苗緊急使用清單。此外,該公司研發的「流感+新冠」疫苗已在澳洲展開初期臨床試驗,這讓領導Novavax「科學娘子軍」的疫苗研發總監帕特爾開心地直呼,「再一個實驗,我們就能得到答案了。」

Nita Patel, one of the lead vaccine scientists at Novavax, a biotech company in the final trials of its COVID-19 vaccine. pic.twitter.com/yDPLQCe65X — Girls Who Code (@GirlsWhoCode) September 6, 2021

來自印度的帕特爾(Nita Patel)是Novavax的資深疫苗研發總監,在一群實驗團隊中個子最嬌小的她,出生於印度古吉拉特邦(Gujarat)的一個小村莊,父親在她4歲時感染肺結核,儘管幸運存活下來,但也失去了工作能力,所以帕特爾從小就在困頓的環境中長大,靠著政府的獎學金一路念到美國微生物學和生物技術雙碩士。

Novavax's team is led by Nita Patel, an immigrant from Gujarat, India.



Her vaccine team is identified as “all-female" https://t.co/zcPU3r4bQ8 pic.twitter.com/lMOQtVy7F6 — Bloomberg Opinion (@bopinion) December 8, 2020

她完成學業後就到小型製藥公司MedImmune工作,儘管薪資較低,但終於能讓她發揮所長,專心研製嚮往已久的肺結核疫苗,這段期間有過多次失敗,而最讓她自豪的就是成功研發可預防呼吸道融合病毒(RSV)感染的「西那吉斯」(Palivizumab)。MedImmune在2007年被阿斯特捷利康(AstraZeneca)以156億美元收購。

帕特爾2015年才加入Novavax,目前帶著一支全女性科學家組成的團隊,全心全意地投入新冠疫苗研發。帕特爾接受《科學》雜誌訪問時說,她一天工作18個小時,但一點也不覺得累,「她們(團隊)非常的專業,我們同時做很多實驗、分析,對我來說最困難的就是要不停地激勵她們,現在只要再一個實驗,我們就能知道結果了。」

Novavax與全球最大疫苗生產機構「印度血清研究所」(Serum Institute of India)合作向WHO申請疫苗緊急使用授權,並承諾提供逾11億劑疫苗給COVAX機制。隨著新冠肺炎可能會流感化,Novavax也研發出結合流感與新冠肺炎的新疫苗NanoFlu/NVX-CoV2373,目前正在澳洲進行第1/2期臨床試驗,預計2022上半年就能公布實驗結果。

►Novavax疫苗申請列入「WHO緊急使用清單」 效力高達90%

►日本簽約買1.5億劑Novavax「最佳新冠疫苗」! 最快明年初供貨

►台灣有訂!Novavax「效力90%」百分百防重症 專家封最佳新冠疫苗

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast