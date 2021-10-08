美國「富豪總統級」新冠藥物每劑6萬！獲WHO批准　死亡率降70％

▲雷傑納隆藥廠（Regeneron）開發的抗體雞尾酒療法REGEN-COV獲得WHO批准有條件使用。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國藥廠默沙東（Merck & Co.）實驗性新冠口服藥Molnupiravir的實驗數據顯示，可降低50％死亡或住院機率，5天療程的價格約700美元，不算昂貴的價格讓各國紛紛搶訂。事實上，先前早有一種雞尾酒療法藥物通過世界衛生組織（WHO）批准有條件使用，但其每劑售價約在2100美元，高昂的價格又被稱作富豪級療法。

美國雷傑納隆藥廠（Regeneron）開發的抗體雞尾酒療法REGEN-COV在9月時獲得WHO批准有條件使用，WHO在英國醫學期刊（BMJ）發表的研究指出，非重症但仍有高住院風險的新冠患者，以及無法產生足夠免疫反應的重症患者，都可以接受這種抗體雞尾酒療法；這也是WHO推薦的第三種新冠療法。

REGEN-COV目前已在美國獲得緊急授權使用，且美國政府也在9月份以每劑2100美元（約台幣6萬元）的價格，追加購入140萬劑，讓總量達300萬劑，意味著這紙購買合約價值達29.4億美元。相較於默沙東口服藥每5天療程約700美元（約台幣2萬元），REGEN-COV又被稱為富豪級療法，也因前總統川普確診後曾用此藥治療，所以也被稱作總統級療法。

雷傑納隆藥廠公布在《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的第3期臨床實驗結果顯示，中高齡與肥胖等高危險群使用REGEN-COV後，死亡和住院率降低約70％，症狀平均4天就能減緩，病毒載量下降的速度也變快。

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