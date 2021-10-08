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萬華診所遭爆賣莫德納一劑6千！醫出面喊冤「排殘劑民眾擅自兜售」

▲▼遭匿名網友指稱賣疫苗的診所今貼出公告，即日起停止登記殘劑。（圖／記者蔡玟君攝）

▲遭匿名網友指稱賣疫苗的診所今貼出公告，即日起停止登記殘劑。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

有民眾在網上兜售莫德納疫苗，一劑喊價6000元，施打地點在北市萬華區某診所。《ETtoday新聞雲》實際走訪，診所負責人李姓醫師表示，比對手機號碼，販售者是曾經向診所預約殘劑的民眾，「昨天打給他求證，但他否認，最後說取消殘劑預約。」李醫師說，目前已經交由衛生局和警察處理，希望還診所清白，「不然以後都不敢幫忙打疫苗了」。

▲▼遭匿名網友指稱賣疫苗的診所今貼出公告，即日起停止登記殘劑。（圖／記者蔡玟君攝）

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▲遭匿名網友指稱賣疫苗的診所今貼出公告，即日起停止登記殘劑。（圖／記者蔡玟君攝）

李醫師上午出面還原過程，他表示，7日診所櫃檯小姐接到電話檢舉，說有人在臉書社團轉賣莫德納疫苗，且說是在他們診所施打。得知該消息後，李醫師就和太太上網到該社團查詢，並希望有網友可以提供該轉售莫德納疫苗民眾的聯絡方式，「拿到號碼後我們先比對診所殘劑預約名單，後來發現號碼和一名日前預約殘劑的30幾歲民眾吻合。」

▲▼北市萬華區佳安診所遭爆「兜售莫德納一劑6千」，負責人李耀誠說明在網上販售者是預約殘劑的民眾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北市萬華區某診所遭爆「兜售莫德納一劑6千」，負責人李姓醫師說明在網上販售者是預約殘劑的民眾。（圖／記者蔡玟君攝）

李醫師的太太補充說明，表示對該民眾印象深刻，「他之前預約兩劑，其中一劑表示是幫同事預約。」因發生轉賣疫苗情況，李醫師實際打電話給對方詢問，卻被對方否認「並沒有這件事」，更表示想把多預約的名額轉給自己的家人，但最後又改口表示要取消預約。

▲▼遭匿名網友指稱賣疫苗的診所今貼出公告，即日起停止登記殘劑。（圖／記者蔡玟君攝）

▲遭匿名網友指稱賣疫苗的診所今年仍有不少民眾前往打疫苗。（圖／記者蔡玟君攝）

李醫師指出，今日台北市衛生局已經有來電詢問詳情，警察也有來做筆錄，目前全部資料都交由衛生局和警方處理。李醫師也說，希望這件事能早日查清、還診所清白，「不然以後診所也會擔心是否又會有民眾預約以後拿名額去轉賣，反而不敢開放殘劑預約了。」

北市疾管科科長張美惠表示，相關案件目前正在調查釐清，和診所瞭解實際情況、相關作業流程等，預計下午說明調查結果。該案可能涉及民眾轉售或者診所提供，張美惠強調，會按調查結果、依事證進行處辦，如果違反醫療衛生相關法規，會依法裁處，但如果涉及其它違規，會移請相關單位處理。

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