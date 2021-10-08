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男子酒後揮刀致2死畏罪跳17樓身亡　一輔警到場遭砍送醫不治

記者魏有德／綜合報導

福建浦城縣昨（7）日晚間發生一起砍人命案，導致2人死亡、4人受傷。持刀行凶的張姓犯嫌案發後竄逃，最終逃至某社區17樓頂天台畏罪跳樓身亡。據了解，張姓犯嫌疑似因酒後打牌與人發生爭執，隨後拿出身上的水果刀行兇，一名到場處理的輔警也遭砍殺，送醫不治身亡。

▲福建浦城縣發生一起砍人命案致2死4傷。（圖／翻攝極目新聞）

▲福建浦城縣發生一起砍人命案致2死4傷。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，網傳福建浦城7日晚間出現持刀傷人案件，有多人受傷，其中一名警務人員倒地不起，均被送往醫院就醫。有網友稱，「嫌疑犯逃往了浦城縣永久綠洲豪庭小區，在家的居民要把家門趕緊鎖好，大家小心。」

根據現場民眾拍攝的影片顯示，浦城一社區周圍停放大量警車，荷槍實彈的員警進進出出，附近道路也拉起了封鎖線，還有部分員警在周邊戒備巡邏，現場情況相當緊張。

▲福建浦城縣發生一起砍人命案致2死4傷。（圖／翻攝極目新聞）

▲一名輔警到場處理時，遭犯嫌砍傷送醫不治。（圖／翻攝極目新聞）

一名目擊者表示，她看見大量警察到達附近，只見警察已經拉起警戒線，他從圍觀群眾消息得知，有一男子持刀傷人，幾名路人受傷，還捅傷了一名警務人員。

浦城縣公安局今（8）日通報稱，10月7日20時40分許，浦城縣發生一起故意傷害致死案。犯罪嫌疑人張某平（男，48歲，福建省浦城縣石陂人）當晚酒後與他人打牌引發爭執，持水果刀對參與打牌人員和勸阻人員實施故意傷害，造成2人死亡（其中1人為現場處置輔警）、4人受傷（無生命危險）。

案發後，浦城縣公安局立即組織警力進行抓捕，犯罪嫌疑人張某平逃竄至一小區17樓頂層天台畏罪跳樓身亡。目前案件正在進一步偵辦中。

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