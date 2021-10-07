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屏東挖眼男未被聲押　變「自願」住院治療…警方、衛生局說話了

▲楊男施暴 。（圖／記者陳崑福攝）

▲楊男施暴 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照，下同）

記者陳崑福／屏東報導

立法院司法法制委員會今(7)日排審《法院組織法》，討論對於精障犯罪的緊急處分修法方式，民進黨立委羅致政質詢，現在屏東挖眼案犯嫌目前狀態；衛福部官員稱其目前是「自願」住院，而不是強制送醫治療，引來討論 。屏東縣政府衛生局表示，楊男到醫院後，向醫師表明自願治療，才未進到強制治療體系。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲楊男施暴 。（圖／記者陳崑福攝）

屏東挖眼案引起社會關注，由於楊男已是2個多月來第2次出現攻擊人的行為，導致當地居民惶惶不安，聯署將他趕出村外及要求法官重判。民眾也希望對於這類具有攻擊性，會危害社會安全的精障人士在司法上能進行相關處置與治療。

羅致政今天在立法院詢問楊男目前前的狀態；衛福部表示，目前在醫院治療；羅追問，是用《精神衛生法》做緊急治療？衛福部說沒有，是病人「自願」住院，引來討論。

里港警方表示，案發後，警方到場逮捕楊男後，由於被害潘女眼睛、鼻梁受傷嚴重，緊急送往高雄長庚醫院治療，無法立即製作筆錄，沒有被害人的筆錄，警方就無法隨案將他移送屏東地檢署偵辦

但因楊男先前已有攻擊村民被送到精神科醫院住院的紀錄，避免他再犯，緊急聯絡衛生單位人員到場協商，決定在無法隨案移送前再讓他住院接受治療，獲得共識，隨即會同消防人員將他送往醫院。

屏東縣衛生局表示，楊男到醫院後，醫師詢問楊男是否自願就醫，他表示願意，就變成健保體系，由健保支付他的醫療費用，醫院就收治。如果當天 楊男不願意住院，才會進入強制治療部分，由於楊男已表示自願住院治療，因此就未進入強制送醫治療體系。

根據資料，楊男於2020年2月10日因向母親要錢未遂，攻擊母親，家人擔心安危，求助衛生單位，將他緊急送醫治療，於同年3月18日出院。第二次住院是6月30日在早餐店蔡婦拳打 腳踢，持菜刀劃傷脖子，8月14日出院，第三次就是9月26日對潘姓女店員施暴。
 

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