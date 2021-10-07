國慶3天連假南下墾丁、台東　潮州警規劃最佳替代路線

▲國慶連假南下墾丁、台東，潮州警方規劃最佳替代路線 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國慶3天連假到來，潮州警分局預估因疫情趨緩，將有一波旅遊熱潮，特別製作最佳路線規劃影片供民眾參考，同時派員於易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警疏導作為，以維護交通秩序與順暢，並應遵守防疫措施。

潮州警方各項交通管制及替代道路規劃：

1、潮州以北南下車流：行駛台1線至潮州光春路(路橋)左轉189線，至112線永興路口左 轉，直至185線右轉往南至枋寮。

2、國道3號南州交流道車流：

行駛東興路187乙線(下交流道至台一線不右轉，直行往打鐵村方向)189線右轉往新埤，至新埤中正路口左轉至185線右轉往南至枋 寮方向(可避免行經台一線易壅塞路段)。

3、國道3號崁頂交流道車流：(潮州分局推薦最佳路線)行駛114線(下交流道至台一線不右轉)走興美路至189線右轉往新埤，至新埤中正路口左轉至185線右轉往南至枋寮。這些替代道路沿線均有設置指引告示牌，以第3條替代路線為推薦最佳路線，可避開南州交流道及新埤大橋壅塞路段，用路人可依告示牌引導南下往枋寮方向。

潮州分局長黃國源表示，10月份為交通安全月以「路口安全」為重點主題，提醒行人於行經路口時「停、看、聽」；駕駛人行經路口時「慢、看、停」，除此之外亦提醒駕駛朋友切勿在「路口轉角或是行人穿越道上」違規停車，被警方開單事小，萬一發生事故則得不償失。