直擊／超商領紙本五倍券首日「人潮湧現」！民眾嗨領4份：要買東西了

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

4大超商於今（8）日至21日開放民眾領取「紙本振興五倍券」，期間每日可領券時間為上午9時至晚上10時，上午9時一開放領券後，7-11立刻湧現排隊人潮，不少民眾排隊等著領取熱騰騰的紙本五倍券，甚至還有一位民眾直接領走4份紙本券，開心分享「準備買東西了」，而全家、OKmart也是逐漸出現人潮。

▲不少民眾排隊等著領取紙本五倍券。（圖／記者周姈姈攝）

記者今（8）日一早直擊超商開領紙本五倍券現場，7-11本次提供ibon機台以及OPEN POINT APP共2種方式領取，而ibon機台一開放後，立刻出現排隊人潮，民眾葉小姐早上9時就準時來排隊，葉小姐表示，家中有4個人，其中2人綁定數位五倍券、2人領紙本五倍券，「不過還是覺得紙本五倍券的運用比較廣」，拿到紙本五倍券後想要先去剪頭髮，數位券則是想拿來替小朋友買平板。

▲不少民眾認為超商領取紙本券的步驟很簡單也很方便。（圖／記者李毓康攝）



另一位民眾周小姐和友人則是一次領完7份紙本五倍券，周小姐表示，當初直接選擇超商領取紙本五倍券，完全沒有考慮數位的，因為覺得數位能用的地方很少。民眾柯小姐表示「因為上班的地方附近就有超商，直接在超商領券很方便，而且步驟很簡單，那政府既然給了五倍券我們就拿，這樣去超商或賣場買東西都可以用。」

▲超商今早開放領取紙本五倍券，現場湧現取券人潮 。（圖／記者李毓康攝）



▲7-11本次提供ibon機台以及OPEN POINT APP共2種方式領取紙本券。（圖／記者周姈姈攝）