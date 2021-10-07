檢修停車塔沒戴安全帽…工人「爆頭慘死」！勞檢處曝事發原因

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區思賢停車塔7日上午發生一起工安事故！一名黃姓工人在塔內進行維修作業時，遭配重塊擊中頭部，由於撞擊力道猛烈，黃男頭顱一半被砸碎當場慘死。新北市政府勞動檢查處緊急派員到場了解，並勒令施工廠商立即停止作業。

▲▼新莊工人檢修停車塔時，慘遭配重塊砸中頭顱死亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北市政府勞動檢查處主任秘書陳兆年指出，根據調查，整起事件事發原因為，停車設備的維修廠商在從事相關設備檢修作業時，因為在升降台升降過程中，下方沒有全面保持淨空，導致隨著升降板提升，下降的配重塊撞擊到下方黃姓工人，由於撞擊力道非常猛烈，黃姓勞工頭部嚴重受損，因傷勢過重，當場死亡。

陳兆年說明，針對現場部分，為避免災害擴大，目前已要求施工廠商立即停止作業，未來在復工改善計畫書沒有經過勞檢處同意之前，不能夠再繼續從事相關的工作。依目前初步判斷，機械沒有明顯損壞，黃男從事內部作業時，沒有配戴安全帽，這部分將會追究雇主違法責任。

另外，陳兆年指出，雇主有沒有提供相當的防護設備、勞工事前有無進行教育訓練，事業單位有沒有提供安全作業準備、安全規範，都是勞檢處的調查重點，若未來調查確認雇主有違反《職業安全衛生法》，進而造成黃男因職災死亡，會將相關事證移送地檢署進行後續偵辦。