北北基桃合作舉辦眷村文化節　桃園推「遊眷村過好年」

▲北北基桃合作舉辦眷村文化節，市長鄭文燦秀出桃園大禮包。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情緩解，北北基桃四縣市首長柯文哲、候友宜、林右昌、鄭文燦，7日於線上合體，共同為四縣市聯合舉辦的「眷村文化節」行銷。桃園市長鄭文燦表示，桃園眷村文化節今年將在2022年1月8日至16日農曆年節前舉辦，以「遊眷村，過好年」為主題，推出眷村故事舞劇、年味故事展及特色藝術裝置等豐富活動，邀請民眾到眷村漫遊體驗。

台北市長柯文哲表示，眷村文化象徵族群之間的包容跟尊重，去年北北基桃首度合作舉辦眷村文化節，透過共同平台聯合行銷眷村文化，今年台北市眷村文化節自10月9日至10月24日止，以「拾眷拼圖」為主題，因疫情影響，多項活動改為線上舉辦，但仍鼓勵民眾在疫情舒緩後走進眷村，品味眷村文化與當代台北的連結。

新北市長侯友宜表示，今年度北北基桃眷村文化節由台北市主辦，今年新北市眷村文化節因配合新冠肺炎防疫措施，包括學做菜及音樂歌劇等改採線上舉辦。此外，新北市政府也修復空軍三重一村相關遺跡，並展出各地眷村文化資料，歡迎大家10月份到新北市，體驗眷村文化節的魅力。

基隆市長林右昌表示，基隆市是個港口，具有許多海軍或陸軍的眷村聚落，今年眷村文化節受疫情影響，主辦單位將記者會改線上舉辦，不僅是很好的模式與平台，也展現4縣市對於眷村文化節的重視，不因疫情而中斷，他也會與其他3位市長一起為眷村文化生活持續努力。