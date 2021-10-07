環球科大海外青年技術班　11生報考技術士技能檢定全數通過

▲環球科大海外青年技術班，從馬來西亞跨海來台就讀「創意餐飲與烘焙科」，11位學生全數通過「烘焙食品麵包丙級技術士證」，為自己開啟美好的人生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學第39期海外青年技術班，從馬來西亞跨海來台就讀「創意餐飲與烘焙科」，距離結訓僅剩半年，班上11位學生報考技術士技能檢定，全數通過「烘焙食品麵包丙級技術士證」，一圓烘焙夢，為環球科大爭光，同時以烘焙技能為自己開啟美好的人生。

環球科大指出，來自馬來西亞這群熱愛烘焙的青年學子，透過環球科大專業老師的技術指導麵包、西點及中點等的實習製作，還包括職場倫理、食品安全及衛生等相關理論知識，從對烘焙專業完全沒有基礎的狀態，經過一年半的訓練，現在已能獨立作業，並取得專業技術證照，為自己在離開台灣前，留下完美的回憶。

環球科大表示，訓練課程遇上COVID-19疫情肆虐，所有實作課程皆依規定停止，全採遠距教學模式進行，老師透過視訊方式，除了實際演練操作供學生學習，學生們勤作筆記，記錄每一環節及步驟，同時還加強學生在學科理論上的理解及閱讀能力，終於順利取得烘焙技術士證。期結訓返回居住國後，能就業無縫接軌，將在台灣學得的專業技術發揮於西點烘焙領域，實現自己的夢想。







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