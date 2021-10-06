70歲老千誆助80歲翁辦農保　詐得4萬爽2天遭逮身上剩4千

▲警方查緝後鎖定70多歲黃嫌涉嫌重大，且正投宿於汽車旅館內，9月30日前往將黃嫌帶回偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市一名張姓老翁遭不肖歹徒以協助加入農保為由，誆騙面交新台幣4萬2千元，張翁察覺遭詐騙後，9月28日向斗六警分局斗六派出所報案， 警方根據被害人描述犯嫌特徵、搭乘交通工具查緝下，黃姓嫌犯涉有重嫌帶回偵辦，起出詐騙贓款現金4100元，全案偵詢後依詐欺罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

據了解，黃姓嫌犯（詐欺前科）年約70多歲非雲林縣民，搭計程車到雲林隨機找尋詐騙目標取財，9月28日黃嫌向斗六市80多歲的張姓老翁誆稱能協助其加入農民健康保險，張姓老翁信以為真，到銀行領出4萬2000元現金面交給黃男，後等候多時卻一直等不到黃男回應消息，期間更是完全聯繫不上，張翁才驚覺應是遭到詐騙，隨即向斗六警分局報案。

斗六警分局接獲報案後，立即積極根據被害人描述犯嫌特徵、搭乘交通工具查得嫌犯下車地點，並鍥而不舍全面擴大清查下車點週邊旅店投宿資料。鎖定70多歲黃嫌涉嫌重大，且正投宿於汽車旅館內。警方於9月30日前往將黃嫌帶回偵辦，當場查扣手機1支、詐騙贓款現金4100元，全案偵詢後依詐欺罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

斗六警分局表示，近期各式詐騙手法層出不窮，尤以假投資、假交友、假網購、假求職等詐騙案件增加最多，警方呼籲對於不明網路交友、網路投資博奕、網路匡稱投資獲利或假求職騙取帳戶等，均可能為詐欺集團所為，請民眾務勿特別注意，如有疑問請撥打165反詐騙專線，或就近至派出所諮詢，防止遭詐騙。

▲警方9月30日前往汽車旅館將黃嫌帶回偵辦，當場查扣手機1支、詐騙贓款現金4100元，全案偵詢後依詐欺罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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