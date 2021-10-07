雲林身障男騎單車誤闖快速道路　台西警一路護送

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣臺西警分局前（5）日接獲通報，稱有一名腳踏車騎士於78線東向行駛，臺西派出所巡佐蔡聰明、警員丁祥益立即往現場處理，到場發現為一名年約30歲男子，對警員詢問均答非所問，對其應答及眼神隨即判斷應為迷途走失，隨即將人車載送回派出所，用電腦比對身份通知家人帶回，其母親感激頻頻道謝。

▲臺西警分局於78線東向4.4公里處發現一名男子騎乘腳踏車在快速道路上，場面驚險，將腳踏車及男子載回派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局表示，獲報腳踏車騎士於78線東向行駛隨即前往搜尋，於東向4.4公里處發現一名男子騎乘腳踏車在快速道路上，員警詢問該男子為何誤闖快速道路及年籍姓名，都答非所問且車輛快速從身邊呼嘯而過，場面驚險，為了安全起見及避免在快速道路有危險，將騎乘之腳踏車放置於巡邏車上及將男子載回派出所，並以警用電腦進行比對身份。

▲臺西警分局於78線東向4.4公里處發現一名男子騎乘腳踏車在快速道路上車輛快速從身邊呼嘯而過，場面驚險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局指出，經警用電腦進行比對得知該名男子姓黃（30歲）居住水林鄉，立即通知轄管派出所聯絡親屬男子是否有迷途走失之情形，並聯繫家屬到場，男子母親到派出所後說明，其子領有身心障礙手冊，有時候會騎乘腳踏車外出，但不知會騎往快速道路上，黃母至派出所帶男子返家，並當面感謝員警的積極協助，並護送及照顧其兒子表達萬分感謝。

臺西警分局長黃念生表示，員警能秉持同理心積極為民服務給予肯定，也呼籲汽、機車用路人，依標誌、標線、號誌行駛，若察覺有異或疑慮，應停靠在安全位置，擺放警示標誌，撥打110報案專線向警方請求協助，以免誤闖快速道路造成危險也避免受罰。

▲經警用電腦進行比對得知該名男子姓黃居住水林鄉，立即聯繫家屬到場，男子母親說明其子領有身心障礙手冊，對警察護送及照顧其兒子表達萬分感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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