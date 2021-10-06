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環球科大30周年校慶聯展　校園公共藝術「鷹揚環球」揭幕

▲環球科技大學欣逢30週年校慶，今日舉辦藝術家聯展開幕暨校園公共藝術揭幕典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學欣逢30周年校慶，今日舉辦藝術家聯展開幕暨校園公共藝術揭幕典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學欣逢30周年校慶，今（6）日舉辦藝術家聯展開幕暨校園公共藝術揭幕典禮，校長沈健華博士有感於藝術陶冶生活，特別邀請陶藝家陳永礎大師策劃藝術家聯展，於10月06日(三)至10月22日(五)在環球科技大學校園丁東德先生紀念圖書館藝術中心盛大展出，本次藝術家聯展展出作品共計153件。

環球科大藝術中心主任黃明正表示，展出作品皆屬雲林縣內藝術家近年創作作品，有氣勢磅礡的水墨畫作，亦有線條優美的書法作品；有表達意象的陶藝創作，也有唯美寫實的西畫作品，流露出藝術家們寬廣的美學視界與駕輕就熟的表現技法。歡迎各界人士蒞臨環球科大，欣賞來自各領域藝術家的精采創作展。

開幕現場邀請虎科大多媒設計系廖敦如教授專題演講，分享如何鑑賞藝術作品；也特別邀請金門風獅爺傳人王明宗大師跨海展出風獅爺陶藝作品。現場水墨創作表演有黃乾成助理教授，施美燕老師、黃枝文大師、林志祥大師及林周生大師等安排書法現場揮毫。

環球科大表示，藝術聯展中同時也進行陳永礎大師提供的手拉坯如意杯義賣活動，義賣作品特別邀請徐秀慧大師、林周生大師在紀念杯上彩繪，意義非凡。揭幕活動見證環球科大務實辦學，走過三十周年，榮耀環球的石雕公共藝術品「鷹揚環球」。

環球科大創辦人許文志博士表示，「鷹揚環球」公共藝術品矗立在圖書館前，體現全體師生勇往直前的精神：三十而立、重新得力、展翅騰起，飛向更高更遠，高瞻遠矚、翱翔世界、榮耀環球。

▲環球科技大學欣逢30週年校慶，今日舉辦藝術家聯展開幕暨校園公共藝術揭幕典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學欣逢30周年校慶，今日舉辦藝術家聯展開幕暨校園公共藝術揭幕典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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