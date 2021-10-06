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交通安全月麥寮街上道安踩街活動　「這團女子」超吸睛

▲ ▲雲林縣臺西警分局今日在麥寮鄉舉辦交通安全宣導踩街活動，除由交通警察隊支援重機車，更邀請麥寮國小花鼓陣及義警民防、警察志工共同參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣臺西警分局今日在麥寮鄉舉辦交通安全宣導踩街活動，除由交通警察隊支援重機車，更邀請麥寮國小花鼓陣及義警民防、警察志工共同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣臺西警分局今（6）日在麥寮鄉舉辦交通安全宣導踩街活動，除由交通警察隊支援重機車，更邀請麥寮國小花鼓陣及義警民防、警察志工共同參與，其中一群身著越南傳統服裝的婦女志工最吸睛，一同投入交通宣導，配合交通安全月活動，呼籲駕駛人及行人路口慢看停、行人停看聽。

為強化用路人交通安全觀念，交通部將10月列為交通安全月，並將路口及高齡者交通安全」、「駕駛人行經路口慢看停」、「行人穿越馬路停看聽」、「高齡者交通安全與防禦駕駛」等強化宣導，提高駕駛人、行人及長者的守法意識，希望降低交通事故發生。

▲ ▲雲林縣臺西警分局今日在麥寮鄉舉辦交通安全宣導踩街活動，除由交通警察隊支援重機車，更邀請麥寮國小花鼓陣及義警民防、警察志工共同參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為因應來自異國的新住民，臺西分局特別由新住民組成交通宣導團手持外語交通宣導牌，針對新住民及外籍人士、移工加強宣導本國道安觀念，應遵守交通法規。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局為因應來自不同的國家的新住民，其文字、語言、口音、生活習慣及國情迥異，臺西分局特別由新住民組成交通宣導團手持外語交通宣導牌，針對新住民及外籍人士、移工加強宣導本國道安觀念，應遵守交通法規，避免不諳道路交通規則而發生事故，並宣導騎機車戴安全帽、行人行走行人穿越道、禁止酒後駕車等加強宣導。

台西警分局表示，踩街活動以發放酒後代駕卡、小型LED夜間安全警示燈等宣導品，藉由與民眾面對面宣導，以加深鄉親的印象，提醒駕駛人行經路口要「慢、看、停」，「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」讓行穿線的行人先行。

而行人走路也要「停、看、聽」，「停」穿越道路前先停，在安全的地方等候、「看」左看右看再左看注意轉彎車、「聽」聆聽四方車輛聲音來向。

▲ ▲雲林縣臺西警分局今日在麥寮鄉舉辦交通安全宣導踩街活動，除由交通警察隊支援重機車，更邀請麥寮國小花鼓陣及義警民防、警察志工共同參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲踩街活動以發放酒後代駕卡、小型LED夜間安全警示燈等宣導品，藉由與民眾面對面宣導，以加深鄉親的印象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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