高雄國慶煙火狂放30分鐘！當天曲目大公開　藏致敬英雄大彩蛋

記者賴文萱／高雄報導

今年國慶煙火睽違20年重返高雄，煙火發數近2萬發，2吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放約30分鐘。高雄市副市長史哲今搶先透露精彩煙火段落，其中，除了在模擬影片中曝光的特殊造型潛艇煙火，更有向國際友人感謝、向東奧英雄致敬的隱藏版煙火。

▲2021國慶煙火在高雄。（圖／高雄市政府提供）

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國慶煙火施放倒數，為求國慶日當天與煙火一同呈現最精彩的演出，高雄市交響樂團也進入最後的排練。史哲表示，這次搭配焰火的曲目，以全面向的台灣音樂為主，並在臉書搶先曝光《刻在我心底的名字》片段，預告還有更多曲目，敬請期待。

2021國慶焰火四大段落曲目全公開



《百年·回望》

四季紅、草螟弄雞公、都馬調、天公落水、桃花開、卑南古調-南王系之歌、阿美族賞月舞

《經典·傳頌》

愛拚才會贏、鼓聲若響、聽海、追追追、新不了情、練舞功、城裡的月光、愛你一萬年

《島嶼·光影》

刻在我心底的名字、賽德克巴萊、永遠不回頭、亞細亞的孤兒、一樣的月光、那些年、無樂不作

《民主·自信·臺灣人》

島嶼天光、撐起雨傘、再出發、完美落地、看見全世界、拍手歌、向前走

▲2021國慶煙火在高雄，當日更有隱藏版特殊造型煙火。（圖／高雄市政府提供）

另外，史哲表示，這一次面寬長達三公里的焰火施放範圍，應該是史上少有，而且市府加碼了百發12吋、16吋高空煙火彈，更有特殊造型煙火。他也透露，在模擬影片中，大家已經看到讓人驚喜的潛艇造型煙火，宣告國艦國造的決心與象徵在高雄啟動的潛艦國造。

此外，還將有紅、白、藍三色的煙火主題，象徵國旗在高雄港的夜空中飄揚；同時，還有要先保密，向國際友人感謝、向東奧英雄致敬的煙火橋段，敬請大家一起期待。