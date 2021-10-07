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金錢豹開了！轉型自助KTV太誘人　小護士下班制服還沒換就衝了

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

受疫情影響停業近150天，全台酒店指標金錢豹今天晚間6點恢復營業，且首度轉型成自助式KTV，但僅開放3樓KTV包廂。開幕半小時就消費者進入。記者甚至直擊有小護士連制服都未換，就趕著來朝聖，但因沒有事先預約，被保全請出。

▲台中酒店指標金錢豹3樓復業。（圖／記者白珈陽攝）

▲停業近150天後，台中酒店指標金錢豹3樓復業，並轉型成為自助式KTV。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中酒店指標金錢豹3樓復業。（圖／記者白珈陽攝）

▲擔任護理師的江小姐，連護士制服都沒換也衝來朝聖。（圖／記者白珈陽攝）

從事護理師的江姓小姐剛下班，連護士服都未換就徒步走進金錢豹詢問消費方式。江小姐表示，自己不是台中人，但素聞金錢豹盛名，且以往消費相當高昂、一般民眾無法負荷，現在聽說金錢豹唱歌最便宜4人包廂一小時僅須1000元，所以來確認，若真可以，就算是進去拍照打卡朝聖解成就也非常值得。

不過，金錢豹現在僅採預約制，沒有事先預約無法進場消費，江小姐進去詢問不到三分鐘就被保安人員以「要有預約才能進場」為由請了出來，江女說，其他服務人員都很客氣，唯獨這保安態度不甚佳，令人觀感不好。

金錢豹轉型自助式KTV後也公布消費方式，以每小時計算，4人包廂1千元，6人1500元，8人2000元，10人2500元，20人5000元，超過1人加收250元，並附贈一瓶礦泉水，外加1成服務費，礦泉水每瓶40元，禁帶外食和酒類，全程佩戴口罩，未依規定者謝絕消費，採預約制，不開放現場候位。

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