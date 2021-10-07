　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

景美夜市旁槍響！建商欠600萬小弟上門開槍　8年級情侶檔新竹落網

記者張君豪／台北報導

台北市文山區景美夜市旁景美街6日深夜11點多發生槍擊案！槍手開車到該街一處舊公寓對著一樓鐵捲門連開兩槍，警方獲報後派警力到場封鎖、鑑識人員到場撿到2枚90槍彈殼，警方調閱監視器展開追查。

▲北市警7日凌晨趕赴新竹縣新豐鄉逮捕開槍的劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警7日凌晨趕赴新竹縣新豐鄉逮捕開槍的劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

7日凌晨3點，北市警專案小組到新竹縣新豐鄉逮捕涉嫌開槍、目前涉毒品案遭新北地檢署通緝的劉姓槍手（29歲、槍砲、毒品、詐欺等多項前科）、及犯案時同車的劉姓女友（28歲）。警方調查，劉男疑似受幫派委託出面處理一件高達600萬元的借貸糾紛，認定債主欠錢不還才會上門開槍！

▲北市警7日凌晨趕赴新竹縣新豐鄉逮捕開槍的劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警7日凌晨趕赴新竹縣新豐鄉逮捕開槍的劉姓男子並起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，這棟位於景美街的舊公寓是屬當地某建商所有，該建商日前因私人借貸約600萬元未歸還，引發債權人不滿，日前教唆小弟潑漆，警方認為劉男專程開槍示威，也與這起債務糾紛有關；但劉男落網後僅向警表示，朋友交給他槍枝，對於上情全部否認，僅說自己對建商不滿才會前來開槍。

文山二警分局在槍擊案發生後與台北市刑大偵三隊、毒緝中心共組專案小組展開追查，並擴大調閱監視器範圍，發現槍手開槍後驅車從新店上北二高後驅車南下新竹縣新豐鄉，專案小組與時間賽跑，7日凌晨3點50分到新豐逮人，並起獲改造金牛座90手槍一把，子彈2發；警方查出欠債者是景美地區知名建商，遭開槍舊公寓1-5樓都是建商名下，但目前由債務人兒子居住。

建商親人抱怨，建商本人欠債遭黑幫騷擾，早已搬離遭開槍公寓，但黑幫教唆小弟對建商家人騷擾，甚至開槍示威；警方調查，槍手劉男並無幫派背景註記，懷疑是黑幫教唆「乾淨底」小弟所為，目前正循線追查幕後藏鏡人，警訊後將劉男情侶檔依觸犯槍砲、恐嚇、毀損等罪嫌移送地檢署複訊。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
敗光41億家產！57歲影帝「被當流浪漢」宣告破產
北市KTV首例開罰！男女無罩又喝酒　被趕出包廂
還有很多黑料！他警告：建議陳柏惟做好準備
導演見他太瘦！《魷魚遊戲》男星花1個月增胖成92kg
女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰：為何在我床上？
快訊／基本工資確定要漲了！　勞動部長：至少3%
檢舉達人GG！交部列檢舉限46種　違停剩5項
快訊／遭步校未爆彈炸傷！2士兵傷勢曝光　鋼盔炸到變形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／甲醇槽車突狂冒濃煙！遮蔽車道「噴出火焰」…駕駛急下車

line傳槍照恐光電廠！勒索「保護費」入帳20萬　綠能蟑螂慘了

柯賜海暴瘦靠健走抗病　每天看3份報...不忘喊「馬英九還我牛」

北市KTV復業首例開罰！男女無罩又喝酒　被全程蒐證趕出包廂

遭配重塊砸頭慘死！遺體運離現場　妻兒忍淚痛喊：爸，上車了

抗議天王柯賜海宣布：明年參選花蓮縣長！友力挺：我這邊至少10票

晨光刺眼！三重婦人騎車買菜撞死晨運男　她辯：逆光看不見

金錢豹朝聖者碰壁！預約制+查號台未登記...20年幹部：不知有總機

女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰：為何要在我床上？

礁溪銀樓老闆頭部中槍　妻小反擊力退搶匪！林姿妙下令掃槍

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

快訊／甲醇槽車突狂冒濃煙！遮蔽車道「噴出火焰」…駕駛急下車

line傳槍照恐光電廠！勒索「保護費」入帳20萬　綠能蟑螂慘了

柯賜海暴瘦靠健走抗病　每天看3份報...不忘喊「馬英九還我牛」

北市KTV復業首例開罰！男女無罩又喝酒　被全程蒐證趕出包廂

遭配重塊砸頭慘死！遺體運離現場　妻兒忍淚痛喊：爸，上車了

抗議天王柯賜海宣布：明年參選花蓮縣長！友力挺：我這邊至少10票

晨光刺眼！三重婦人騎車買菜撞死晨運男　她辯：逆光看不見

金錢豹朝聖者碰壁！預約制+查號台未登記...20年幹部：不知有總機

女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰：為何要在我床上？

礁溪銀樓老闆頭部中槍　妻小反擊力退搶匪！林姿妙下令掃槍

被同個小三綠2次！22歲百萬網紅3婚前又GG　老公「色情視訊搞上她」

布雷克對決王維中　運彩看好統一獅主場繼續擒龍

快訊／甲醇槽車突狂冒濃煙！遮蔽車道「噴出火焰」…駕駛急下車

台酒限量國慶OMAR威士忌熱銷　柳丁風味桶4千一瓶仍秒殺！

清秀女留學生縱火燒美「200年教堂」　友人：不知受了什麼刺激

line傳槍照恐光電廠！勒索「保護費」入帳20萬　綠能蟑螂慘了

柯賜海暴瘦靠健走抗病　每天看3份報...不忘喊「馬英九還我牛」

中國房貸政策「最嚴時期」可能已過　多地房貸利率降

建中生逆襲「高校女神」吸5萬票！私下模樣曝　YouTube訂閱數驚呆

PUI PUI 派對開跑！天竺鼠車車遊戲登場　40種車車等你來摸

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　地上一包包慘了

陳柏惟曾撞傷他肇逃　阿北現身了

81歲阿伯揪55歲女「摩鐵剪髮」猝死　休息3hrs噴900

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

檢修新北停車塔！他當場慘死

高雄陸軍步校「疑未爆彈爆炸」！2士兵受傷

陳柏惟肇逃傷者曝！被撞8旬翁掰咖　鄰居通報才撿回一命

快訊／宜蘭礁溪銀樓遭搶劫！老闆「頭部中槍」緊急送醫

快訊／台中女墜樓亡！撞上路燈…1樓機車被砸中

即／遭步校未爆彈炸傷！2士兵傷勢曝光

小三狂戰人夫20多次　正宮見5張「奶頭照」氣瘋

嫩模求包養慘遭下藥性侵拍片！獲救只會傻笑

快訊／嘉義男摩鐵昏倒！送醫搶救不治

更多熱門

相關新聞

快訊／女機師染Delta　北市匡列居隔9人、擴大採檢149人PCR全陰性

快訊／女機師染Delta　北市匡列居隔9人、擴大採檢149人PCR全陰性

指揮中心6日宣布，新增5例境外移入，其中一例為華航女機師（案16377），曾經接種過2劑莫德納，2名小孩就讀北市大安區、文山區的國小，已預防性停課1日。台北市衛生局疾管科長張惠美7日表示，個案匡列的居家隔離者9人採檢結果皆為陰性，擴大採檢149人採檢結果亦為陰性。

巴基斯坦5.7地震釀20死！兒童婦女慘被壓死

巴基斯坦5.7地震釀20死！兒童婦女慘被壓死

陳柏惟曾撞傷他肇逃　阿北現身了

陳柏惟曾撞傷他肇逃　阿北現身了

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　地上一包包慘了

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　地上一包包慘了

關鍵字：

文山二警分局偵查隊景美街舊公寓開槍影音北市

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

智商最高的TOP 3星座！

抗議天王柯賜海落魄深居陽明山　家當剩2坪露營車

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面