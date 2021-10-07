景美夜市旁槍響！建商欠600萬小弟上門開槍　8年級情侶檔新竹落網

記者張君豪／台北報導

台北市文山區景美夜市旁景美街6日深夜11點多發生槍擊案！槍手開車到該街一處舊公寓對著一樓鐵捲門連開兩槍，警方獲報後派警力到場封鎖、鑑識人員到場撿到2枚90槍彈殼，警方調閱監視器展開追查。

▲北市警7日凌晨趕赴新竹縣新豐鄉逮捕開槍的劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

7日凌晨3點，北市警專案小組到新竹縣新豐鄉逮捕涉嫌開槍、目前涉毒品案遭新北地檢署通緝的劉姓槍手（29歲、槍砲、毒品、詐欺等多項前科）、及犯案時同車的劉姓女友（28歲）。警方調查，劉男疑似受幫派委託出面處理一件高達600萬元的借貸糾紛，認定債主欠錢不還才會上門開槍！

▲北市警7日凌晨趕赴新竹縣新豐鄉逮捕開槍的劉姓男子並起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，這棟位於景美街的舊公寓是屬當地某建商所有，該建商日前因私人借貸約600萬元未歸還，引發債權人不滿，日前教唆小弟潑漆，警方認為劉男專程開槍示威，也與這起債務糾紛有關；但劉男落網後僅向警表示，朋友交給他槍枝，對於上情全部否認，僅說自己對建商不滿才會前來開槍。

文山二警分局在槍擊案發生後與台北市刑大偵三隊、毒緝中心共組專案小組展開追查，並擴大調閱監視器範圍，發現槍手開槍後驅車從新店上北二高後驅車南下新竹縣新豐鄉，專案小組與時間賽跑，7日凌晨3點50分到新豐逮人，並起獲改造金牛座90手槍一把，子彈2發；警方查出欠債者是景美地區知名建商，遭開槍舊公寓1-5樓都是建商名下，但目前由債務人兒子居住。

建商親人抱怨，建商本人欠債遭黑幫騷擾，早已搬離遭開槍公寓，但黑幫教唆小弟對建商家人騷擾，甚至開槍示威；警方調查，槍手劉男並無幫派背景註記，懷疑是黑幫教唆「乾淨底」小弟所為，目前正循線追查幕後藏鏡人，警訊後將劉男情侶檔依觸犯槍砲、恐嚇、毀損等罪嫌移送地檢署複訊。

【其他新聞】

►推特驚見2交警下崗「口愛」 臂章號碼查出是他…警政署回應了

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年