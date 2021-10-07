日經「新冠復甦指數」排名出爐！台灣進步至第18名　中國跌出榜首

▲《日經》公布最新「新冠復甦指數」台灣從第27名上升至第18名。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

《日本經濟新聞》公布最新「新冠復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），該指數代表著各國擺脫疫情的社會與經濟復甦程度。中國大陸從上次的第1名滑落至第9名，台灣則從第27名上升至第18名。

《日經新聞》指出，此項數據自首次公布以來，中國大陸就一直高居榜首，原因是中國大陸確診數極低，但疫苗接種率非常高，但作為世界第二大經濟體，北京當局「清零」的防疫手段減緩了回歸正常生活的速度，且官方預計在未來的一年裡都不會鬆綁。

台灣在疫情爆發初期，因確診數量低、保持正常經濟生活，因此排名幾乎都在前三名，但7月時本土疫情爆發，儘管採用限制個人與企業的行動來抑制疫情擴大，但疫苗接種速度緩慢，疫苗採購方面也陷於被動，所以落至第27名，但本月份又回歸至第18名。

Here's our latest COVID-19 Recovery Index (As of Sept. 30)



China falls from top spot in the ranking#Coronavirus #COVID19https://t.co/ZfMQRK5L41 pic.twitter.com/tzxW6zmjOd — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 6, 2021

日經新冠復甦指數是日本經濟新聞透過專家意見製作而成。參考對象為全球約120個國家與地區，涵蓋疫情控制情況、疫苗接種率、出行限制的放寬等三個面向，分數越高越接近復甦。

另外值得注意的是，在亞洲地區中，排名最高的是香港第7名，其次是中國第9名、日本第12名、台灣第18名、印尼第54名、南韓第54名、新加坡第70名、柬埔寨第76名、馬來西亞第102名、緬甸第105名、泰國第109名、南韓第54名、越南第118名、菲律賓第121名。

前五名的國家分別是馬爾他、智利、巴林、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯。英國排名第69、美國排名第70；歐盟排名最高的則是第6名的葡萄牙。

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