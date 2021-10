日經「新冠復甦指數」排名出爐！台灣進步至第18名　中國跌出榜首

▲《日經》公布最新「新冠復甦指數」台灣從第27名上升至第18名。(圖/記者林敬旻攝)



記者張方瑀/綜合報導

《日本經濟新聞》公布最新「新冠復甦指數」(Nikkei COVID-19 Recovery Index),該指數代表著各國擺脫疫情的社會與經濟復甦程度。中國大陸從上次的第1名滑落至第9名,台灣則從第27名上升至第18名。

《日經新聞》指出,此項數據自首次公布以來,中國大陸就一直高居榜首,原因是中國大陸確診數極低,但疫苗接種率非常高,但作為世界第二大經濟體,北京當局「清零」的防疫手段減緩了回歸正常生活的速度,且官方預計在未來的一年裡都不會鬆綁。

台灣在疫情爆發初期,因確診數量低、保持正常經濟生活,因此排名幾乎都在前三名,但7月時本土疫情爆發,儘管採用限制個人與企業的行動來抑制疫情擴大,但疫苗接種速度緩慢,疫苗採購方面也陷於被動,所以落至第27名,但本月份又回歸至第18名。

Here's our latest COVID-19 Recovery Index (As of Sept. 30)



China falls from top spot in the ranking#Coronavirus #COVID19https://t.co/ZfMQRK5L41 pic.twitter.com/tzxW6zmjOd