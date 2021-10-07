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情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一對情侶前往汽車旅館進行「人與人的連結」，結果超過休息時間，櫃檯打電話一直都沒有人接，擔心發生意外情況，所以打電話報警，結果員警進入之後，發現兩人還裸體抱在一起睡，不過現場地板散落水果粉包引起警方注意，這對情侶才坦承水果粉包是毒品。

▲高雄一對情侶連結大戰，結果超時被櫃檯打電話叫不醒，意外查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一對情侶連結大戰，結果超時被櫃檯打電話叫不醒，意外查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6日下午1點多，一間汽車旅館櫃檯打電話給派出所請求幫忙，表示有一對男女進到房間內休息，不過已經超時，打電話通知沒有人接，就怕有「意外狀況」發生，員警到場之後，在房間外面敲門、呼喊，最後旅館業者用備用鑰匙把門打開，這才發現這一對男女裸體躺在床上，還在睡覺。

▲高雄一對情侶連結大戰，結果超時被櫃檯打電話叫不醒，意外查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一對情侶連結大戰，結果超時被櫃檯打電話叫不醒，意外查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被員警叫醒的這一對男女，意識看起來相當疲憊，不像是「單純」經過大戰，所以員警在房間內多看了一眼，發現地上有不明的水果粉包，立刻通知支援警力到場，這對男女才意識不對，整個人清醒過來，原來這些印有水果圖樣的小包裝，通通都是毒品。

27歲的鄭姓男子坦承水果粉包內是二級毒品，加有安非他命，單純只是想跟26歲的蔡姓女友到汽車旅館「鬆一下」，沒想到卻鬆過頭，沒接到汽車旅館櫃檯電話，才被搜出16包的毒品包，全案被依照毒品危害防制條例移送。

▲高雄一對情侶連結大戰，結果超時被櫃檯打電話叫不醒，意外查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一對情侶連結大戰，結果超時被櫃檯打電話叫不醒，意外查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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