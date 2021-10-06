女機師爆莫德納突破性感染！「5+9」住諾富特…隔離完返家確診

▲華航一名貨機女副機師確診，同機組員篩檢皆為陰性。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱 ／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增5例新冠肺炎確診病例，均為境外移入，其中一人為華航女機師，先前接種2劑莫德納疫苗，9/27~10/1入住諾富特飯店，接著進行加強版自主健康管理，10/5為檢疫第9天採檢卻出現陽性確診，昨日與今日Ct值分別是33與22，研判剛發病，其2名孩子列接觸者，就讀國小預防性停課。

中央流行疫情指揮中心表示，該名華航副機師是在9/23~9/26派飛到美國安克拉治，9/27~10/1依規定到諾富特飯店進行居家檢疫，10/2、10/4這2天有跟家裡成員接觸，10/3派飛新加坡當日往返。同住家人共4人，現已在居家隔離中，家屬等6名接觸者都採檢陰性，職場接觸人等還在匡列中。

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▲華航諾富特飯店。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華航指出，該名機師執行完長程線貨機任務後，遵照「機組人員防疫健康管控措施作業原則」規定，於諾富特飯店完成5天居家檢疫，居檢後PCR檢驗為陰性，再繼續進行加強版自主健康管理，10月5日依規定再次篩檢驗出陽性，衛生單位已安排送醫，後續會全力配合疫調及人員匡列，同機組員目前篩檢皆為陰性。

據了解，2名學生母親皆為同一人，是華航機組員，檢疫措施是「5+9」，也就是隔離5天後，返家進行9天的自主健康管理。衛福部長陳時中上午在立法院表示，確診者經過5天居檢及9天自主健康管理，以檢疫天數推測，染疫個案已打完2劑疫苗，才以「5+9」的檢疫模式進行，且根據民航局統計，國籍航空公司機組員完整接種2劑疫苗者，比例已達98.7%。

▲華航機組人員。（示意圖／記者李毓康攝）

指揮中心表示，目前在機師突破性感染中有4例，但先前3位機師皆接種兩劑AZ疫苗，華航女機師則是接種兩劑莫德納疫苗，是首例機師莫德納突破性感染。

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