華航女機師突破性感染　醫揭1前提「Delta將三度犯台」

記者黃翊婷／綜合報導

華航女機師曾接種2劑莫德納仍確診感染新冠肺炎，最近2趟派飛國家，分別為美國安哥拉治與新加坡，感染源目前仍有待釐清。萬芳醫院精神科醫師潘建志6日在臉書PO文表示，美國自9月13日之後，基因定序出來的病毒百分之百都是Delta，全球統計有95％都是Delta，若女機師的家人、匡列接觸者後續有人PCR為陽性，「這可能是Delta第三度進犯台灣。」

▲華航女機師染疫，台北市副市長黃珊珊6日表示，接獲通報基因定序為Delta。（資料照／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心6日表示，該名華航副機師是在9月23日至9月26日派飛到美國安克拉治，9月27日至10月1日依規定到諾富特飯店進行居家檢疫，10月2日、10月4日這2天有跟家裡成員接觸，10月3日派飛新加坡當日往返，10月5日為檢疫第9天採檢出現陽性確診，10月5日與10月6日Ct值分別是33與22，研判才剛發病。

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女機師的2名孩子列為接觸者，就讀國小預防性停課；另外，同住家人共4人，現已在居家隔離中，家屬等6名接觸者採檢皆為陰性，職場接觸人等還在匡列中。

▲女機師返台後依規定前往諾富特飯店進行居家檢疫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

萬芳醫院精神科醫師潘建志6日在臉書PO文表示，根據GISAID網站統計，美國從9月13日之後，定序出來的病毒100％都是Delta，目前全世界統計，有95％都是Delta，而女機師打過2劑莫德納，算是一起突破性感染，「突破性感染個案，病毒量下降會比較快，在第5天到第9天的4天空檔裡，應該就有傳染力。」

潘建志認為，若女機師的孩子、家人或是匡列接觸者後續PCR有人是陽性，「這可能是Delta第三度進犯台灣」，此外，突破性感染個案通常是無症狀或症狀輕微，如果沒有例行採檢，可能連自已都不會注意到，「連續多天加零，接種的熱度感覺有下降。不行啦，大家找機會快去打一打，第二劑也別漏了。」